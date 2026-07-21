România începe vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană oferă gratuit peste un milion de doze

21 iul. 2026, Agribusiness
România începe vaccinarea împotriva pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană oferă gratuit peste un milion de doze
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Cuprins
  1. Misiune europeană de urgență și sprijin de 1,2 milioane de doze de vaccin
  2. Vaccinarea începe în Constanța și Tulcea
  3. Miza este reluarea exporturilor de ovine și caprine către țările arabe

România face pași decisivi pentru protejarea sectorului zootehnic și deblocarea comerțului exterior. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat că a primit acordul de principiu din partea Comisiei Europene pentru elaborarea unui plan național de vaccinare împotriva virusului pestei micilor rumegătoare, relatează News.

Strategia a fost dezbătută în cadrul unei ședințe de urgență la sediul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA), condusă de președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, și de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, alături de conducerile tuturor DSVSA județene și de experți epidemiologi.

Misiune europeană de urgență și sprijin de 1,2 milioane de doze de vaccin

Planul detaliat aflat în redactare va fi trimis spre evaluare Grupului de experți comunitari pentru intervenții de urgență veterinară (EuVet). În scurt timp, o echipă de specialiști europeni va sosi în România pentru a definitiva măsurile de intervenție alături de autoritățile locale.

Campania beneficiază de un sprijin masiv din partea Uniunii Europene, care va pune la dispoziție dozele de vaccin în mod gratuit, în două etape:

  • Prima tranșă: 300.000 de doze oferite gratuit pentru declanșarea rapidă a campaniei.

  • A doua tranșă: 900.000 de doze suplimentare, contractate direct de Comisia Europeană, contingentul total ajungând la 1,2 milioane de doze gratuite.

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Vaccinarea începe în Constanța și Tulcea

Primele acțiuni de imunizare se vor derula în județele Constanța și Tulcea. Decizia strategică de a începe din această zonă are la bază mai mulți factori critici:

  1. Risc ridicat de tranzit: Regiunea se află pe culoarul comercial dintre Ucraina și Portul Constanța, zonă cu un flux intens de mărfuri și animale.

  2. Istoric epidemiologic: În această zonă a fost confirmat primul caz de PMR din România, în iulie 2024.

  3. Barieră naturală: Fluviul Dunărea oferă un obstacol geografic strategic care previne răspândirea virusului către interiorul țării.

  4. Miză economică: În Dobrogea se află cea mai mare concentrație de centre de colectare a animalelor destinate exportului.

Miza este reluarea exporturilor de ovine și caprine către țările arabe

Obiectivul principal al planului este stabilirea unei punți de legătură între imunizarea din teren și redeschiderea piețelor internaționale.

În paralel cu demersurile europene, conducerea ANSVSA a obținut deja un acord de principiu din partea autorităților din țările arabe pentru renegocierea certificatelor sanitar-veterinare de export. Această măsură creează premisele pentru o reluare rapidă a livrărilor de animale vii către piețele externe imediat ce restricțiile impuse de UE vor fi ridicate.

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