Una dintre cele mai cunoscute mărci de dulciuri din lume se pregătește pentru cea mai importantă transformare din ultimii 85 de ani. Producătorul Mars va lansa, începând din această vară, o variantă a bomboanelor M&M’s realizată fără coloranți artificiali. Schimbarea vine cu un compromis neașteptat: două dintre culorile emblematice ale produsului – albastru și maro – vor lipsi temporar din noile pachete.

Mars a anunțat încă din 2025 că va introduce variante fără coloranți artificiali pentru M&M’s, Skittles, Starburst și Extra. Primele produse urmează să fie comercializate exclusiv prin Amazon în Statele Unite.

De ce dispar tocmai albastrul și maroul?

La prima vedere, pare o schimbare minoră, însă în spatele ei se ascunde o provocare tehnologică uriașă.

În timp ce specialiștii Mars au reușit să reproducă nuanțele de roșu, galben, portocaliu și verde folosind ingrediente naturale precum sfecla și turmericul, obținerea culorii albastre s-a dovedit extrem de dificilă.

Soluția aleasă este spirulina, o algă albastru-verde utilizată deja în industria alimentară. Pentru a obține aceeași intensitate a culorii, însă, este nevoie de o cantitate de aproximativ șapte ori mai mare decât în cazul coloranților sintetici. În plus, spirulina lasă depuneri în instalațiile industriale, îngreunează procesul tehnologic și poate crea probleme de igienă alimentară. Acest aspect obligă compania să investească milioane de dolari în modernizarea liniilor de producție.

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Situația este complicată și în cazul bomboanelor maro, deoarece nuanța acestora este obținută parțial cu ajutorul pigmentului albastru. Astfel, dificultățile întâmpinate la reproducerea culorii albastre afectează indirect și producția bomboanelor maro.

Presiunea pentru eliminarea coloranților artificiali

Schimbarea vine în contextul campaniei „Make America Healthy Again” (MAHA), promovată de fostul secretar american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., care a susținut reducerea utilizării coloranților sintetici în industria alimentară. În paralel, autoritățile americane au anunțat măsuri pentru eliminarea treptată a unor coloranți artificiali, iar numeroși producători au început să reformuleze produsele pentru a răspunde noilor cerințe și preferințelor consumatorilor.

Deși agențiile de reglementare au considerat până acum că majoritatea coloranților autorizați sunt siguri în limitele utilizării aprobate, dezbaterea privind efectele acestora asupra sănătății, în special asupra copiilor, a determinat multe companii să investească în alternative naturale.

M&M’s investește milioane de dolari în schimbare

Transformarea M&M’s este departe de a fi una simplă. Potrivit informațiilor publicate în presa americană, peste 100 de specialiști Mars lucrează de mai multe luni la reformularea produsului.

Compania trebuie să adapteze sute de utilaje industriale pentru utilizarea noilor ingrediente naturale, ceea ce presupune instalarea unor noi sisteme de amestecare, motoare și echipamente de curățare. Întregul proiect implică investiții de ordinul milioanelor de dolari și reprezintă una dintre cele mai ample modificări tehnologice din istoria brandului.

Culorile clasice nu dispar definitiv

Pentru fanii M&M’s există însă și o veste bună. Mars precizează că bomboanele în culorile tradiționale nu vor dispărea din magazine. Varianta clasică, realizată cu coloranți autorizați, va continua să fie comercializată în paralel cu noua versiune fără coloranți artificiali.

Obiectivul companiei este ca, până în 2028, să găsească soluții tehnologice care să permită reproducerea tuturor celor șase culori clasice folosind exclusiv ingrediente naturale. Până atunci, primele pachete din noua gamă vor conține doar bomboane roșii, galbene, portocalii și verzi.

O tendință care depășește industria dulciurilor

Cazul M&M’s reflectă o schimbare mai amplă din industria alimentară mondială. Tot mai multe companii investesc în reformularea produselor pentru a reduce utilizarea aditivilor sintetici și pentru a răspunde cererii consumatorilor pentru alimente cu ingrediente cât mai apropiate de cele naturale.

Chiar dacă această tranziție presupune costuri ridicate și numeroase provocări tehnologice, marii producători consideră că investițiile sunt necesare pentru a răspunde noilor tendințe de consum și pentru a se adapta unui cadru legislativ aflat în continuă schimbare.

În cazul M&M’s, transformarea este una simbolică: un produs devenit emblematic pentru culorile sale încearcă să demonstreze că poate păstra aceeași identitate și fără o parte dintre acestea, cel puțin până când tehnologia va permite readucerea întregii palete cromatice într-o variantă complet naturală.