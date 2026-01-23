E o chestiune de câteva luni până când am putea mâncare noile barete de ciocolată Mars, dar și alte produse ale companiei care le produce, în care intră ingrediente studiate cu ajutorul unei tehnologii AI proprii. Sistemele bazate pe inteligență artificială încep deja să fie folosite și în industria alimentară, nu doar la nivelul operatorilor de delivery, pentru comenzi, sau pentru crearea unor campanii publicitare.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Un exemplu în acest sens este compania cunoscută pentru baretele Mars, de fapt, un grup ce include și producția de hrană pentru animale, dar și alte mărci de produse alimentare gata de consum precum Suzi Wan și Ben’s Original. Compania folosește instrumente avansate de inteligență artificială pentru a descoperi ingrediente complet noi destinate unor formulări viitoare, relatează publicația de specialitate Food Navigator.

Dezvoltarea unor noi ingrediente folosind AI

Obiectivul acestei cercetări este dezvoltarea unor ingrediente ideal sănătoase și sustenabile, prin identificarea de compuși bioactivi din plante, pentru a extinde oferta de alimente funcționale, și prin găsirea unor surse alternative de proteine cu impact mai redus asupra mediului.

Un element-cheie al acestei strategii este îmbinarea dintre anumite plante și procesul de fermentație, pentru a lărgi paleta diversității chimice a ingredientelor. „Când combini plantele cu microbii prin fermentație, diversitatea chimică se extinde masiv, creând compuși noi care altfel nu ar exista”, explică Darren Logan, vicepreședinte pentru cercetare în cadrul Mars Advanced Research Institute și al Global Food Safety Center.

Această evoluție răspunde unei cereri care se evidențiază tot mai clar, dinspre zona consumatorilor, care solicită tot mai multe ingrediente de origine vegetală. „Consumatorii au opinii foarte clare despre ce își doresc de la mâncare. Acest lucru creează oportunitatea de a ne dezvolta portofoliul pentru a include ingrediente mai bogate în proteine, de origine vegetală și funcționale, care să ofere beneficii pentru sănătate”, mai spune el.

Un sistem AI dezvoltat de o platformă de cercetare

Pentru a identifica aceste noi combinații, Mars colaborează de mai mulți ani cu PIPA, folosind platforma de cercetare LEAP. Spre deosebire de modelele lingvistice de mari dimensiuni, LEAP construiește grafuri de cunoaștere care conectează ingrediente, nutriție, elemente microbiene și sănătatea umană, combinând date publice cu altele din proprietatea sa.

„PIPA deține platforma și tehnologia, dar am lucrat împreună cu ei pentru a optimiza și personaliza versiunea noastră în cadrul Mars. Acest lucru ne permite să integrăm ceea ce știm ca organizație cu ceea ce este cunoscut public la nivel global și să folosim aceste informații pentru inovație, cercetare științifică alimentară și, din ce în ce mai mult, pentru productivitate și eficiență”, mai dezvălui Logan.

Utilizarea inteligenței artificiale permite economisirea de timp și bani, recomandând testele cu cea mai mare probabilitate de succes. „Am testat acest lucru comparând alegeri aleatorii, alegeri făcute de experți și alegeri asistate de inteligența artificială. Ceea ce observăm este că, în unele cazuri, inteligența artificială îmbunătățește semnificativ rata de succes”, adaugă Logan.

Totuși, folosirea acestor tehnologii nu este lipsită de riscuri, precum posibilitatea ca inteligența artificială să învețe din conținut eronat generat de alte sisteme de inteligență artificială.

„Un risc emergent este ca inteligența artificială să învețe din conținut generat de inteligență artificială, ceea ce poate amplifica erorile.” Pentru a limita acest fenomen, mai spune el, se dezvoltă „filtre pentru identificarea conținutului generat de inteligență artificială sau cu un nivel scăzut de fiabilitate”.

Decizia finală aparține omului

Iar verificarea experimentală a produselor trebuie să rămână esențială: „Validăm totul experimental. Dacă inteligența artificială oferă răspunsuri greșite, acest lucru este descoperit rapid. Până în prezent, aceste riscuri nu depășesc beneficiile.”

Decizia finală aparține, așadar, întotdeauna omului, mai ales în domenii sensibile precum toxicologia. Logan subliniază importanța responsabilității umane: „În toată activitatea noastră legată de inteligența artificială, Mars operează conform unei politici stricte privind IA, care include siguranța, etica, legalitatea și principiul «a nu face rău». Nicio decizie a inteligenței artificiale nu este luată fără responsabilitate umană.”