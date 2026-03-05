Cercetătorii explorează metode tot mai inovatoare pentru a repara sau înlocui țesuturile deteriorate ale corpului uman. Una dintre cele mai surprinzătoare idei vine din domeniul ingineriei tisulare: utilizarea merelor pentru a crea cartilaj uman crescut în laborator, scrie The Conversation. Conceptul se bazează pe transformarea structurii interne a fructelor într-un suport biologic pe care pot crește celule umane. Dacă tehnologia va fi perfecționată, ea ar putea contribui la dezvoltarea unor tratamente pentru leziuni articulare, artrită sau alte afecțiuni degenerative ale cartilajului.

Procesul începe prin eliminarea tuturor celulelor din țesutul vegetal al mărului. După această etapă, rămâne doar o rețea tridimensională formată în principal din celuloză, o structură naturală poroasă care seamănă cu matricea extracelulară a unor țesuturi din corpul uman. Această structură vegetală poate funcționa ca un „schelet” biologic pe care cercetătorii îl pot coloniza cu celule umane, inclusiv cu celule stem sau cu celule cartilaginoase. În laborator, aceste celule pot adera la suportul vegetal și pot începe să formeze țesut nou, conform PubMed Central.

De ce sunt utile merele

Structura internă a merelor este deosebit de potrivită pentru experimente de inginerie tisulară deoarece este poroasă și permite circulația substanțelor nutritive. Aceste caracteristici ajută celulele să se dezvolte și să se organizeze într-un mod similar cu țesuturile naturale. În plus, celuloza vegetală este biocompatibilă, ceea ce înseamnă că organismul uman o poate tolera fără reacții severe. Aceasta face ca materialul să fie o opțiune promițătoare pentru crearea de suporturi biologice utilizate în medicină regenerativă.

Cartilajul este un țesut esențial pentru articulații deoarece acoperă capetele oaselor și permite mișcarea fără frecare. Problema este că acest tip de țesut se regenerează foarte greu în mod natural. Leziunile de cartilaj pot apărea în urma accidentelor, a uzurii articulațiilor sau a bolilor degenerative precum osteoartrita.

De aceea, cercetătorii caută metode de a produce cartilaj artificial sau cultivat în laborator. Prin utilizarea structurilor vegetale drept suport pentru celulele umane, oamenii de știință încearcă să creeze țesuturi care ar putea fi implantate ulterior în corpul pacientului, scrie Misr Connect.

Avantajele materialelor vegetale

Comparativ cu alte biomateriale utilizate în ingineria tisulară, structurile obținute din plante sunt relativ ieftine, ușor de găsit și pot fi procesate fără tehnologii foarte complexe. În plus, utilizarea materialelor vegetale ar putea reduce dependența de materialele sintetice sau de testarea pe animale, oferind o alternativă mai sustenabilă pentru cercetarea biomedicală.

Deși rezultatele obținute în laborator sunt promițătoare, specialiștii subliniază că această tehnologie se află încă într-un stadiu experimental. Sunt necesare studii suplimentare pentru a demonstra că țesuturile create în acest mod pot funcționa eficient și în corpul uman.

Dacă aceste obstacole vor fi depășite, structurile vegetale transformate în suporturi biologice ar putea deveni o componentă importantă a medicinei regenerative. În viitor, fructe aparent banale, precum merele, ar putea juca un rol neașteptat în dezvoltarea tratamentelor pentru leziunile articulațiilor și regenerarea țesuturilor.