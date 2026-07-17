Valurile de căldură și seceta din această vară reduc semnificativ producția de cereale în Europa. Potrivit unei analize publicate de publicația germană Agrarheute, recolta de cereale a Uniunii Europene pentru 2026 este estimată la aproximativ 278 de milioane de tone, cu aproape 14 milioane de tone mai puțin decât se prognoza înainte ca vremea extremă să afecteze culturile.

Scăderea vine după o primăvară secetoasă și mai multe episoade de caniculă la sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie, care au redus randamentele în numeroase regiuni agricole din vestul, centrul și estul Europei.

Specialiștii arată că temperaturile foarte ridicate au afectat în special perioada de umplere a boabelor, esențială pentru obținerea unor producții mari. În multe zone, plantele au ajuns la maturitate mai repede decât în mod normal, ceea ce a redus cantitatea de boabe formată și, implicit, producția la hectar. Fenomenul este vizibil atât la grâu, cât și la orz, două dintre cele mai importante culturi de cereale din Uniunea Europeană.

Recoltarea a început mai devreme

Canicula a grăbit și începerea campaniei de recoltare. În mai multe landuri din Germania, combinele au intrat pe câmp cu 10 până la 14 zile mai devreme decât în mod obișnuit, după ce temperaturile de până la 40 de grade Celsius au accelerat coacerea cerealelor.

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Agricultorii spun însă că o recoltare timpurie nu înseamnă neapărat o recoltă mai bună. Dimpotrivă, multe culturi au avut mai puțin timp pentru dezvoltarea completă a boabelor.

Impactul secetei nu este uniform. Exploatațiile situate pe soluri profunde, cu o capacitate mai mare de reținere a apei, au reușit să limiteze pierderile. În schimb, pe terenurile ușoare și în regiunile unde precipitațiile au lipsit aproape complet, fermierii raportează scăderi importante ale producției.

În unele zone, recoltele sunt apropiate de media ultimilor ani, în timp ce în altele producțiile sunt mult sub nivelul așteptat.

Pe lângă diminuarea recoltelor, agricultorii se confruntă și cu o situație economică dificilă. Potrivit Asociației Fermierilor Germani (DBV), costurile ridicate pentru inputuri, energie și utilaje continuă să pună presiune asupra fermelor, în timp ce prețurile obținute pentru cereale nu compensează întotdeauna pierderile de producție.

Reprezentanții organizației atrag atenția că numeroase exploatații agricole au marje de profit foarte reduse, ceea ce le limitează capacitatea de a face față unor ani agricoli dificili.

Schimbările climatice complică agricultura europeană

Evoluția din acest an confirmă tendința observată în ultimii ani: perioadele de secetă și valurile de căldură devin tot mai frecvente și influențează direct producția agricolă. Specialiștii avertizează că fermierii vor trebui să investească tot mai mult în tehnologii adaptate schimbărilor climatice, de la soiuri mai rezistente la secetă până la sisteme moderne de gestionare a apei și a riscurilor.

Deși Uniunea Europeană estimează în continuare o recoltă suficientă pentru aprovizionarea pieței, reducerea cu aproximativ 14 milioane de tone față de estimările inițiale arată cât de vulnerabilă a devenit agricultura europeană în fața fenomenelor meteorologice extreme.