Veste bună pentru fermierii afectați de restricțiile privind exporturile: Crescătorii de oi și capre ar putea primi până la 50.000 de euro / Anunțul AFIR

18 sept. 2026, Agribusiness
Veste bună pentru fermierii afectați de restricțiile privind exporturile: Crescătorii de oi și capre ar putea primi până la 50.000 de euro / Anunțul AFIR
Foto: Dreamstime/Dmitrii Pichugin
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Ministerul Agriculturii, prin AFIR, a publicat în consultare publică ghidul solicitantului pentru intervenția DR-21, prin care fermele de ovine și caprine vor putea primi până la 50.000 de euro pentru investiții destinate prevenirii și combaterii epizootiilor, anunță Ministerul Agriculturii.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat vineri, 18 septembrie, proiectul Ghidului solicitantului aferent intervenției DR-21 „Investiții pentru prevenirea răspândirii epizootiilor în exploatațiile zootehnice”. Măsura vizează în special sectorul ovin și caprin, afectat de restricțiile privind exportul de animale și de riscurile sanitare asociate pestei micilor rumegătoare și variolei ovine și caprine.

Cine poate primi finanțarea

Sprijinul se adresează crescătorilor de ovine și caprine care dețin exploatații înregistrate cu cod ANSVSA și au efective de cel puțin 150 de capete.

Valoarea finanțării poate ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, iar sprijinul public nerambursabil poate acoperi 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

Pentru viitoarea sesiune este propus un buget de 9 milioane de euro. Depunerea proiectelor va fi posibilă până la atingerea unui plafon de 300% din alocarea disponibilă.

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Ce investiții pot fi finanțate

Prin DR-21 vor putea fi decontate investiții destinate creșterii nivelului de biosecuritate în fermele de ovine și caprine.

Printre cheltuielile eligibile se numără:

  • echipamente și instalații pentru decontaminarea, dezinfecția și dezinsecția mijloacelor de transport, a personalului, suprafețelor și aerului;
  • instalații și echipamente pentru înființarea sau modernizarea filtrului sanitar-veterinar;
  • garduri de protecție și delimitare, inclusiv instalațiile necesare pentru montarea și demontarea acestora;
  • sisteme pentru delimitarea, izolarea sau carantinarea animalelor;
  • sisteme pentru controlul accesului în exploatație.

Măsura, inclusă în modificarea Planului Strategic PAC 2023-2027

Ghidul a fost elaborat în urma modificării Planului Strategic PAC 2023-2027, transmisă Comisiei Europene. Finanțarea este destinată investițiilor care contribuie la prevenirea apariției și răspândirii pestei micilor rumegătoare, precum și a variolei ovine și caprine.

Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna, a declarat că măsura reprezintă prima formă de sprijin dintre cele discutate cu asociațiile crescătorilor pentru care există deja acordul Comisiei Europene și care este pregătită pentru lansare.

„Protejarea fermelor de ovine și caprine în fața riscurilor sanitare este o prioritate. Prin DR-21, susținem investiții concrete în biosecuritate, care îi ajută pe crescători să prevină apariția și răspândirea bolilor și să își protejeze efectivele”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, pentru intervenție a fost prevăzut un mecanism simplificat de selecție, cu scopul de a permite accesarea mai rapidă a fondurilor și realizarea într-un timp scurt a investițiilor.

Proiectul Ghidului solicitantului este în prezent în consultare publică. Forma finală a documentului și calendarul sesiunii de depunere vor fi stabilite ulterior.

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