Menta a devenit o cultură tot mai căutată în Serbia, pe fondul cererii din industria alimentară, farmaceutică și cosmetică. Potrivit informațiilor citate de MEDIAFAX și publicația sârbă Blic, un hectar poate genera venituri de până la 7.000 de euro, în funcție de producție și prețul de vânzare.

Cultivarea mentei se extinde în Serbia, inclusiv în fermele care până acum s-au concentrat în principal pe culturile arabile. Planta poate fi cultivată atât în exploatații familiale de dimensiuni mici, cât și în ferme comerciale mai mari.

Potrivit datelor prezentate de Blic, un kilogram de mentă uscată se comercializează cu aproximativ 4-5 euro, iar producția poate ajunge la 1.500 de kilograme de frunze uscate la hectar.

La aceste valori, veniturile brute pot ajunge la 6.000-7.000 de euro pe hectar.

Costurile estimate pentru înființarea și întreținerea culturii sunt de aproximativ 2.000 de euro pe hectar. În condițiile prezentate de publicația sârbă, diferența dintre venituri și costuri poate ajunge astfel la circa 5.000 de euro pe hectar.

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Valorile sunt însă orientative și depind de producția obținută, costurile efective ale fermei și prețul la care este valorificată recolta.

Cerere din industria alimentară și farmaceutică

Unul dintre principalele avantaje ale culturii este diversitatea utilizărilor. Menta este folosită pentru ceaiuri, siropuri, uleiuri esențiale și produse alimentare, dar și în industria cosmetică.

Pe piețele externe există și o cerere pentru mentă cultivată în sistem ecologic. Potrivit informațiilor citate de Blic, producția ecologică poate fi comercializată la prețuri cu până la 30% mai mari decât cea convențională.

Un alt model de valorificare presupune procesarea recoltei la nivelul fermei. Producătorii care dispun de instalații proprii de uscare sau de distilare a uleiurilor esențiale pot obține venituri suplimentare prin vânzarea unor produse cu valoare adăugată.

Recoltarea poate începe în primul an

Menta nu presupune investiții în utilaje agricole complexe, ceea ce face cultura accesibilă și fermelor de dimensiuni mai mici.

Plantarea se face primăvara, iar prima recoltă poate fi obținută în același an. Pentru rezultate bune, producătorii trebuie să acorde atenție în special irigării și momentului recoltării.

Aceste două operațiuni influențează atât cantitatea obținută, cât și calitatea frunzelor după uscare. Calitatea produsului este, la rândul său, unul dintre factorii care determină prețul de vânzare.

Extinderea culturii în Serbia vine în contextul unei cereri internaționale pentru plante aromatice și medicinale. Pentru fermieri, menta reprezintă o alternativă la culturile arabile tradiționale, însă rentabilitatea depinde de productivitate, costurile de producție, accesul la apă și existența unor cumpărători pentru recoltă.