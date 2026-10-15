Ministerul Agriculturii prelungește termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru sectorul vitivinicol până la 30 noiembrie 2026

15 oct. 2026, Agribusiness
Ministerul Agriculturii prelungește termenul de depunere a cererilor de finanțare pentru sectorul vitivinicol până la 30 noiembrie 2026
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Cuprins
  1. Bilanțul proiectelor depuse și alocările financiare disponibile
  2. Declarația conducerii MADR
  3. Condiții de închidere anticipată a sesiunii

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat joi prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pentru două intervenții majore destinate sectorului vitivinicol din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Noul termen-limită stabilit de autorități este 30 noiembrie 2026, scrie Agerpres.

Decizia a fost luată la solicitarea organizațiilor de producători din domeniu, pentru a le oferi acestora timpul necesar pregătirii documentațiilor tehnice și financiare aferente fondurilor europene nerambursabile.

Bilanțul proiectelor depuse și alocările financiare disponibile

Până în prezent, prin sistemul electronic gestionat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), au fost înregistrate 21 de proiecte, având o valoare cumulată de aproape 5,94 milioane de euro.

1. Intervenția IS-V-02 („Investiții în active corporale și necorporale”):

Proiecte depuse: 18 cereri de finanțare.

Valoare solicitată: 5,699 milioane de euro.

Buget alocat: 9,35 milioane de euro (grad actual de acoperire: 40,65% din pragul maxim de 150%).

2. Intervenția IS-V-07 („Investiții în active corporale și necorporale menite să sporească durabilitatea producției de vin”):

Proiecte depuse: 3 cereri de finanțare.

Valoare solicitată: cca. 235.516 euro.

Buget alocat: cca. 1,695 milioane de euro (grad actual de acoperire: 9,26%).

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Declarația conducerii MADR

„Am decis prelungirea acestei sesiuni pentru că ne dorim ca niciun producător care intenționează să investească în tehnologii moderne, eficiență energetică și practici sustenabile să nu fie dezavantajat de constrângerile de timp. Obiectivul nostru este absorbția integrală a fondurilor europene nerambursabile disponibile și creșterea competitivității sectorului vitivinicol,” a afirmat Tánczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Condiții de închidere anticipată a sesiunii

Reprezentanții ministerului precizează că sesiunea de depunere se poate închide automat înainte de 30 noiembrie 2026 doar în situația în care valoarea totală a proiectelor depuse atinge pragul de 150% din plafonul financiar alocat pentru fiecare intervenție.

MADR le recomandă tuturor producătorilor eligibili să consulte ghidurile solicitantului și să finalizeze încărcarea documentelor justificative pe platforma APIA în timp util.

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