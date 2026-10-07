Ministerul Agriculturii realocă peste 359.000 de euro pentru apicultori. Banii pot fi folosiți pe echipamente, mătci și familii de albine

07 oct. 2026, Agribusiness
Ministerul Agriculturii realocă peste 359.000 de euro pentru apicultori. Banii pot fi folosiți pe echipamente, mătci și familii de albine
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Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat în transparență decizională un proiect de ordin prin care propune redistribuirea a peste 359.000 de euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru sectorul apicol. Măsura vizează sprijinirea apicultorilor pentru achiziția de echipamente, mătci și familii de albine, sumele fiind redirecționate către intervențiile unde cererile eligibile au depășit bugetele inițiale. anunță Agerpres.

Realocarea se efectuează în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027 pentru exercițiul financiar 2026, pe baza necesarului de finanțare centralizat de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). După aprobarea actului normativ și publicarea lui în Monitorul Oficial, plățile către apicultori urmează să fie efectuate până la 15 octombrie 2026, dată ce marchează închiderea exercițiului financiar agricol.

Cum se împart cele 359.000 de euro

Redistribuirea sumei de 359.367,09 euro vizează trei direcții principale de investiții:

  • 185.669,56 euro pentru achiziția de familii de albine;
  • 111.615,93 euro pentru achiziția de mătci;
  • 62.081,60 euro pentru accesorii apicole (uscătoare de polen, încălzitoare de miere, topitoare de ceară, maturatoare, centrifuge și mașini de descăpăcit).

„Apicultorii au nevoie de acest sprijin pentru a-și acoperi cheltuielile și pentru a continua activitatea în stupine. Prin realocarea sumelor disponibile, direcționăm fondurile către intervențiile pentru care cererile eligibile depășesc bugetele alocate inițial. Pregătim, împreună cu APIA, etapele necesare pentru ca plățile să fie efectuate până la 15 octombrie,” a explicat Tanczos Barna, viceprim-ministru și ministrul interimar al Agriculturii.

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Sumele se vor acorda sub formă de rambursare a cheltuielilor eligibile, din fonduri nerambursabile UE și de la bugetul de stat, proiectul urmărind utilizarea integrală a fondurilor europene puse la dispoziția României.

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