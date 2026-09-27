Durerea de spate nu înseamnă, automat, că ai o problemă la rinichi. Doar analizele specifice de sânge (creatinina, ureea, potasiul și sodiul), alături de alte investigații medicale, pot stabili, clar, diagnosticul. Dacă în afecțiunile renale mai ușoare este recomandată o dietă mai săracă în proteine, în cazul pacienților care fac dializă este esențial un aport crescut de proteine. Dr. Mirel Mogoș, medic specialist în medicină de familie, a explicat, pentru G4Food, regulile esențiale privind dieta în afecțiunile renale.

Recomandări privind consumul de lichide, în insuficiența renală

„Pacienții cu insuficiență renală avansată pot avea nevoie de restricție de lichide, deoarece rinichii nu mai reușesc să elimine eficient apa și produșii de metabolism. În această afecțiune, rinichii nu mai filtrează bine toxinele, iar dieta trebuie să fie foarte strictă. În ceea ce privește hidratarea, doar medicul stabilește cantitatea, ținând cont de gradul de afectare al funcției renale, de diureză și existența retenției de apă”, afirmă medicul.

De ce se recomandă mai multe proteine când faci dializă

Dializa aduce o serie de schimbări în viața pacientului cu insuficiență renală, inclusiv în ceea ce privește dieta. „Dializa poate genera pierderi mari de aminoacizi și proteine, situație în care pacienții prezintă un risc crescut de malnutriție. De aceea, din acest motiv, dieta persoanei aflate pe dializă trebuie să asigure, de regulă, un aport proteic mai ridicat, în comparație cu dieta unui pacient cu boală renală care nu face dializă. Prin urmare, pacienții care fac dializă trebuie să mănânce, de exemplu, mai multă carne slabă și albușuri de ou. În ceea ce privește cantitatea de proteine ce trebuie consumată, ea trebuie stabilită individual, în funcție de tipul de dializă, greutate, starea nutrițională și analizele pacientului”, explică dr. Mirel Mogoș.

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Ce alimente trebuie consumate mai rar când ai probleme renale

În funcție de analize și de stadiul bolii, dacă medicul va considera că este necesară restricția de potasiu, se recomandă limitarea consumului de banane, portocale, kiwi, cartofi și avocado.

De asemenea, dr. Mogoș spune că unele lactate și brânzeturi, în funcție de conținutul de fosfor, potasiu și sare;

mezelurile și produsele ultraprocesate;

fast-food-ul;

supele instant;

nucile și semințele, atunci când este necesară limitarea fosforului;

băuturile de tip cola, care pot conține fosfați.

Nu este recomandat ca pacientul să excludă automat toate aceste alimente fără o indicație medicală. Dieta renală trebuie personalizată.

În cazul apariției unor simptome severe sau neobișnuite, alimentația nu trebuie să înlocuiască evaluarea medicală.