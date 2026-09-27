Ai probleme cu rinichii? Nu elimina singur bananele, cartofii sau lactatele din dietă. Dr. Mirel Mogoș: „Dieta renală trebuie personalizată”

27 sept. 2026, Nutriție
Ai probleme cu rinichii? Nu elimina singur bananele, cartofii sau lactatele din dietă. Dr. Mirel Mogoș: „Dieta renală trebuie personalizată”
Sursa foto: Colaj G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Durerea de spate nu înseamnă, automat, că ai o problemă la rinichi. Doar analizele specifice de sânge (creatinina, ureea, potasiul și sodiul), alături de alte investigații medicale, pot stabili, clar, diagnosticul. Dacă în afecțiunile renale mai ușoare este recomandată o dietă mai săracă în proteine, în cazul pacienților care fac dializă este esențial un aport crescut de proteine. Dr. Mirel Mogoș, medic specialist în medicină de familie,  a explicat, pentru G4Food, regulile esențiale privind dieta în afecțiunile renale.

Recomandări privind consumul de lichide, în insuficiența renală

„Pacienții cu insuficiență renală avansată pot avea nevoie de restricție de lichide, deoarece rinichii nu mai reușesc să elimine eficient apa și produșii de metabolism. În această afecțiune, rinichii nu mai filtrează bine toxinele, iar dieta trebuie să fie foarte strictă. În ceea ce privește hidratarea, doar  medicul stabilește cantitatea, ținând cont de gradul de afectare al funcției renale, de diureză și existența retenției de apă”, afirmă medicul.

De ce se recomandă mai multe proteine când faci dializă

Dializa aduce o serie de schimbări în viața pacientului cu insuficiență renală, inclusiv în ceea ce privește dieta. „Dializa poate genera pierderi mari de aminoacizi și proteine, situație în care pacienții prezintă un risc crescut de malnutriție. De aceea, din acest motiv, dieta persoanei aflate pe dializă trebuie să asigure, de regulă, un aport proteic mai ridicat, în comparație cu  dieta unui pacient cu boală renală care nu face dializă. Prin urmare, pacienții care fac dializă trebuie să mănânce, de exemplu, mai multă carne slabă și albușuri de ou. În ceea ce privește cantitatea de proteine ce trebuie consumată, ea trebuie stabilită individual, în funcție de tipul de dializă, greutate, starea nutrițională și analizele pacientului”, explică dr. Mirel Mogoș.

- articolul continuă mai jos -

Ce alimente trebuie consumate mai rar când ai probleme renale

În funcție de analize și de stadiul bolii, dacă medicul va considera că este necesară restricția de potasiu, se recomandă limitarea consumului de banane, portocale, kiwi, cartofi și avocado.

De asemenea, dr. Mogoș spune că unele lactate și brânzeturi, în funcție de conținutul de fosfor, potasiu și sare;

  • mezelurile și produsele ultraprocesate;
  • fast-food-ul;
  • supele instant;
  • nucile și semințele, atunci când este necesară limitarea fosforului;
  • băuturile de tip cola, care pot conține fosfați.

Nu este recomandat ca pacientul să excludă automat toate aceste alimente fără o indicație medicală. Dieta renală trebuie personalizată.

În cazul apariției unor simptome severe sau neobișnuite, alimentația nu trebuie să înlocuiască evaluarea medicală.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Nutriție
25 sept.
Consumul redus de zahăr în primii doi ani de viață, asociat cu un risc mai mic de anxietate la maturitate (Studiu)
Consumul redus de zahăr în primii doi ani de viață, asociat cu un risc mai mic de anxietate la maturitate (Studiu)
Nutriție
25 sept.
VIDEO FOTO | Clătite cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
VIDEO FOTO | Clătite cu brânză de vaci și mere. Le poți face cu sau fără zahăr, mai dietetice, mai proteice sau mai calorice, în funcție de preferințe
Nutriție
25 sept.
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
INTERVIU | Ce alimente trebuie evitate când ai probleme cu tiroida? Dr. Vlad Rădulescu: „Sunt mult mai puține alimente interzise decât sugerează internetul”
Nutriție
24 sept.
Alimentația care te întinerește / Participanții la un studiu au dovedit că dieta le-a inversat procesul de îmbătrânire cu patru ani
Alimentația care te întinerește / Participanții la un studiu au dovedit că dieta le-a inversat procesul de îmbătrânire cu patru ani
Nutriție
24 sept.
Te balonezi după ce mănânci pâine sau paste? Nu înseamnă neapărat că glutenul este cauza. 8 posibile explicații
Te balonezi după ce mănânci pâine sau paste? Nu înseamnă neapărat că glutenul este cauza. 8 posibile explicații

Cele mai noi articole

FOTO-VIDEO | Agricultura României, între ferme mici și exploatații uriașe. „Avem o polarizare puternică între cele foarte mici și cele foarte mari”/ „Zona intermediară aproape că nu există”
FOTO-VIDEO | Agricultura României, între ferme mici și exploatații uriașe. „Avem o polarizare puternică între cele foarte mici și cele foarte mari”/ „Zona intermediară aproape că nu există”
FOTO | A renunțat la viața din Germania pentru a deschide Punct Gastronomic Local în Banat / Arpad Szabo: „Din păcate, oamenii din jurul nostru nu prea mai pun nimic în grădină. Nu pot lua brânză de la ciobanii din zonă, pentru că nu au acte”
FOTO | A renunțat la viața din Germania pentru a deschide Punct Gastronomic Local în Banat / Arpad Szabo: „Din păcate, oamenii din jurul nostru nu prea mai pun nimic în grădină. Nu pot lua brânză de la ciobanii din zonă, pentru că nu au acte”
Roșii proaspete sau la conservă? Ambele sunt sănătoase, dar oferă avantaje nutriționale diferite
Roșii proaspete sau la conservă? Ambele sunt sănătoase, dar oferă avantaje nutriționale diferite
FOTO | O familie din Toscana produce paste de 100 de ani / Motivul pentru care a refuzat să devină o fabrică industrială
FOTO | O familie din Toscana produce paste de 100 de ani / Motivul pentru care a refuzat să devină o fabrică industrială
ABC în bucătărie | De ce se zaharisește dulceața și cum poți preveni cristalizarea. Greșelile care duc la apariția cristalelor de zahăr
ABC în bucătărie | De ce se zaharisește dulceața și cum poți preveni cristalizarea. Greșelile care duc la apariția cristalelor de zahăr