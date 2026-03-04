Carolina Herrera s-a impus ca una dintre marile creatoare de modă ale epocii noastre. La 87 de ani, ea continuă să cucerească podiumurile lumii cu un design curat și clasic. Dincolo de modă, designerul venezuelean reprezintă eleganța pură, vizibilă la fiecare eveniment. Uimitoarea creatoare se bucură de o vitalitate de invidiat, iar secretul se ascunde, în mare parte, în dieta sa. Din care se evidențiază micul dejun absolut special.

Dieta celor șase mese

Conform revistei Women’s Health, Carolina Herrera urmează o dietă strictă de șase mese pe zi pentru a rămâne activă: trei mese principale și trei gustări. Această rutină o ajută să își mențină nivelul de energie constant pe parcursul zilei.

Micul dejun este, pentru ea, un moment de răsfăț. Îi plac la nebunie ouăle jumări cu trufă, una dintre mâncărurile sale preferate, care reprezintă o sursă excelentă de proteine de înaltă calitate și antioxidanți.

Alte preparate preferate ale designerului sunt:

Prânz: Salată verde cu roșii, castraveți, avocado și pui la grătar.

Cină: Somon cu sparanghel la abur și quinoa.

Gustări: Fructe (bogate în fibre), nuci și un smoothie verde.

Rețeta de ouă jumări cu trufă a Carolinei Herrera

Nu trebuie să fii un maestru bucătar pentru a pregăti acest mic dejun de lux; se face în doar câteva minute.

Ingrediente

2 ouă

2 linguri de trufă neagră (tocată sau ulei de trufe de calitate)

Ulei de măsline

Ceapă verde proaspătă

Sare și piper după gust.

Preparare