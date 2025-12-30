Vrei să ieși din rutina clasică a rețetelor de mic dejun? Te-ai săturat de ouă și pâine prăjită? Chorizo cu chili de dimineață o să-ți aducă un plus de energie și savoare încă de la primele ore. Este o reinterpretare condimentată a unui preparat comun, transformat într-un mic dejun sățios și plin de gust, conform delish.com.

Deși, teoretic, orice chili poate fi servit cu ou și avocado, această variantă cu chorizo, fasole neagră și cartof dulce este o rețetă de bază, ușor de pregătit și extrem de echilibrată. Se poate consuma chiar în ziua preparării, însă aromele devin mai intense dacă este gătit cu una-două zile înainte.

Chorizo este ingredientul-cheie. Oferă gust afumat și un nivel plăcut de iuțeală. Preparatul este echilibrat la final cu suc proaspăt de lime și coriandru verde. Pentru un mic dejun consistent, chili-ul se servește cu un ou prăjit deasupra și cu pâine prăjită alături. Brânza cheddar rasă, smântâna, avocado și coriandrul completează farfuria.

Dacă rămâne chili, acesta poate fi păstrat într-un recipient etanș la frigider până la patru zile sau congelat până la trei luni. Se reîncălzește pe aragaz sau la microunde, cu puțină supă sau apă, dacă s-a îngroșat.

Ingrediente

30 ml ulei vegetal

1 ceapă galbenă mare, tocată

2 ardei poblano, tocați

1 cartof dulce, aproximativ 225 g, tăiat cuburi de circa 1,5 cm

450 g chorizo proaspăt, fără membrană

Sare

Piper negru proaspăt măcinat

2 căței de usturoi, tocați fin

60 g pastă de tomate

2 lingurițe pudră de chili

1 linguriță chimion măcinat

600 ml supă de pui cu conținut redus de sare

1 conservă de fasole neagră, aproximativ 425 g, cu tot cu lichid

15 g coriandru verde tocat, frunze și tulpini fragede

15 ml suc proaspăt de lime

Pentru servire

Ouă prăjite

Pâine prăjită

Brânză cheddar rasă

Avocado feliat

Smântână

Mod de preparare

Pasul 1

Într-o tigaie mare, încinge uleiul la foc mediu spre mare. Adaugă ceapa și ardeii tăiați mărunt, apoi cartoful dulce tăiat cuburi. Asezonează cu sare și piper. Gătește timp de aproximativ cinci minute, amestecând ocazional, până când legumele încep să se înmoaie și să se rumenească pe alocuri. Adaugă chorizo tăiat felii și gătește încă trei-cinci minute, sfărâmând carnea cu o lingură de lemn, până se rumenește.

Adaugă usturoiul, pasta de tomate, pudra de chili și chimionul. Amestecă și gătește încă un minut, până când aromele se eliberează.

Pasul 2

Toarnă supa de pui și adaugă fasolea cu tot cu lichid. Amestecă bine, desprinzând resturile caramelizate de pe fundul tigăii. Adu preparatul la punctul de fierbere, acoperă și redu focul. Lasă să fiarbă zece minute.

Îndepărtează capacul și mai gătește aproximativ zece minute, până când sosul se reduce ușor, iar cartoful dulce este fraged. Adaugă coriandrul și sucul de lime. Potrivește gustul cu sare și piper.

Pasul 3

Împarte chili-ul în boluri. Servește cu ou prăjit și pâine prăjită. Presară cheddar, adaugă avocado, smântână și coriandru proaspăt, după gust.