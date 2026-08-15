Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. E vară, atmosferă de vacanță și meniul trebuie să țină și el pasul cu atmosfera. Desigur putem să ne organizăm foarte bine și să facembatch cooking.Iată ce vă propunem pentru următoarele 7 zile.

Luni 17 august

Pentru micul dejun, lăsăm de cu o seară înainte la înmuiat ovăz în lapte, de vacă sau vegetal. Dimineață punem doar fructe și nuci, puțină miere sau sirop de arțar și micul dejun e gata.

La prânz pregătim o supă cremă de roșii italiană, pappa al pomodoro.

La cină, mici „sandwich-uri” fără pâine, cu pepene, brânză și alte fructe.

Marți 18 august

La micul dejun testăm un compot de prune.

La prânz pregătim bulz pus direct pe farfurie, în straturi, fără cuptor.

Seara, o salată de legume și năut.

Miercuri 19 august

Facem un shake din chia și lapte vegetal, plus câteva fructe și curmale.

Pentru prânz, paste bolognese cu ragu de carne și dovlecei.

Și pe seară, felii de piept de curcan la grătar cu salată de castraveți și ceapă.

Joi 20 august

La micul dejun, ouă fierte cu brânză cottage și roșii .

La masa de prânz, ciulama de post cu ciuperci și mămăligă.

Iar seara, pește la grătar cu garnitură de sparanghel.

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Vineri 21 august

Pentru micul dejun, un sandwich cu zacuscă.

La prânz zamă (ciorbă) de păstăi și morcovi.

Iar pe seară, cartofi dulci la cuptor cu brânză geta sau telemea și ouă ochiuri.

Sâmbătă 22 august

Dimineață începem cu clătite americane cu iaurt de casă.

La prânz, facem șnițele la cuptor de vită sau pui cu orez și cartofi.

Iar seara, preparăm crackeri cu guacamole și pico de gallo.

Duminică 23 august

Pentru dimineață, o fritatta sau omletă cu ceapă și ardei.

La prânz, un pește alb cu legume, totul împachetat în hârtie de copt și pus la cuptor.

Iar pentru seară, o salată de vinete cu ardei copți, trei rețete diferite de salată de vinete îți stau la dispoziție.

Dacă vrem înghețată, variantele de casă, cu fructe, tip sorbet sunt cele mai bune și sănătoase.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.