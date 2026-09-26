Seceta prelungită, efectele fenomenului El Niño și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor pun o presiune uriașă pe producția agricolă mondială, cu riscul de a genera noi creșteri de prețuri la alimentele de bază, scrie Mediafax. Avertismentul vine de la cercetătoarele Sophie Perry și Leila Fathi de la Universitatea City St George’s din Londra, într-o analiză publicată în The Conversation.

Conform experților, reducerea recoltelor cauzată de vremea nefavorabilă, combinată cu cheltuielile mari de producție, creează un efect de amplificare ce afectează direct consumatorii.

Cele mai vulnerabile produse de pe rafturi