Seceta prelungită, efectele fenomenului El Niño și costurile ridicate ale energiei și îngrășămintelor pun o presiune uriașă pe producția agricolă mondială, cu riscul de a genera noi creșteri de prețuri la alimentele de bază, scrie Mediafax. Avertismentul vine de la cercetătoarele Sophie Perry și Leila Fathi de la Universitatea City St George’s din Londra, într-o analiză publicată în The Conversation.
Conform experților, reducerea recoltelor cauzată de vremea nefavorabilă, combinată cu cheltuielile mari de producție, creează un efect de amplificare ce afectează direct consumatorii.
Ciocolata: Este considerată cea mai expusă riscului. Coasta de Fildeș, care asigură aproximativ 45% din producția globală de cacao, se confruntă atât cu secetă, cât și cu ploi torențiale, fenomene agravate de fenomenul El Niño (estimat să persiste până în 2027). În Marea Britanie, o tabletă de ciocolată Dairy Milk s-a scumpit deja cu peste 60% față de 2021, iar producătorii ar putea recurge la înlocuirea untului de cacao cu ingrediente mai ieftine, precum uleiul de palmier.
Cartofii: Vara deosebit de secetoasă a afectat culturile, estimându-se că recoltele din Marea Britanie și Europa vor fi cu 3,5 milioane de tone mai mici decât previziunile inițiale, o reducere de aproximativ 5 kilograme pe persoană la nivel continental. Oferta scăzută în raport cu cererea constantă va pune presiune pe prețuri.
Legumele cu frunze verzi (spanacul, salata): Fiind plante cu rădăcini superficiale, sunt extrem de sensibile la temperaturi ridicate și deficit de apă. Scăderea drastică a producției din Marea Britanie va obliga comercianții să crească importurile din țări precum Spania.
Pâinea: Deși grâul reprezintă doar 10% din costul final al pâinii, prețul este dictat în principal de energia masivă consumată de mori și de cuptoarele industriale ale brutăriilor.
Uleiul de măsline: După o perioadă de ieftinire în raport cu vârful atins în 2024, prețurile ar putea înregistra noi majorări. În Spania, principala regiune producătoare, 70% din plantațiile de măslini depind exclusiv de precipitații, nefiind irigate. În plus, incendiile de vegetație au devastat suprafețe importante de livezi din Grecia, Italia și Portugalia.
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