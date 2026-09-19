Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 21- 27 septembrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile

19 sept. 2026, Rețete
Meniu săptămânal complet pentru săptămâna 21- 27 septembrie. Rețete pentru 3 mese zilnic și 7 zile
Meniu săptămânal. Foto: Envato
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Cuprins
  1. Luni 21 septembrie
  2. Marți 22 septembrie
  3. Miercuri 23 septembrie
  4. Joi 24 septembrie
  5. Vineri 25 septembrie
  6. Sâmbătă 26 septembrie
  7. Duminică 27 septembrie

Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. La prânz încă e cald, dimineața și seara mai pe răcoare se poate găti totuși. Și desigur putem să ne organizăm și să facem batch cooking. Iată propunerea de meniu echilibrat și ușor de pregătit pentru cele 3 mese zilnice ale săptămânii 21-27 septembrie, perfect adaptat pentru tranziția spre debutul toamnei.

Luni 21 septembrie

Mic dejun: Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte în lapte (de vacă sau vegetal), servit dimineața cu fructe proaspete, nuci și puțină miere sau sirop de arțar. Prânz: Tocăniță de pui cu piure și salată de varză. Cină: Bruschette cu prune.

Marți 22 septembrie

Mic dejun: Fructe coapte servite cu ricotta (sau iaurt) și un strop de miere. Prânz: Dovlecei umpluți cu quinoa și legume. Cină: Bulz cu mămăligă și brânză.

Miercuri 23 septembrie

Mic dejun: Shake din semințe de chia și lapte vegetal, blenduit cu fructe și curmale. Prânz: Ciorbă de văcuță dreasă cu smântână. Cină: Vinete a la parmigiana.

Joi 24 septembrie

Mic dejun: Ouă fierte alături de brânză cottage și roșii. Prânz: Pește la cuptor, pe pat de broccoli și asezonat cu alioli. Cină: Supă de legume și năut.

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Vineri 25 septembrie

Mic dejun: Sandwich cu zacuscă de casă și ou poșat. Prânz: Felii de friptură de porc cu legume crocante. Cină: Ouă în purgatoriu cu carpaccio de sfeclă.

Sâmbătă 26 septembrie

Mic dejun: Banana cake. Prânz: Șnițel cu piure de conopidă. Cină: Creveți cu usturoi, trași la tigaie.

Duminică 27 septembrie

Mic dejun: Clătite calde umplute cu gem sau cremă de ciocolată. Prânz: Sarmale despletite cu smântână și ardei iute. Cină: Salată caprese cu pesto de busuioc.

Desert recomandat pentru weekend: Tartă cu fructe de sezon.

Rețetele le găsiți pe G4Food.ro.

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