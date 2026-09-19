Pregătim un meniu pentru întreaga săptămână, 3 mese pe zi, mic dejun, prânz și cină. La prânz încă e cald, dimineața și seara mai pe răcoare se poate găti totuși. Și desigur putem să ne organizăm și să facem batch cooking. Iată propunerea de meniu echilibrat și ușor de pregătit pentru cele 3 mese zilnice ale săptămânii 21-27 septembrie, perfect adaptat pentru tranziția spre debutul toamnei.
Mic dejun: Ovăz lăsat la înmuiat peste noapte în lapte (de vacă sau vegetal), servit dimineața cu fructe proaspete, nuci și puțină miere sau sirop de arțar. Prânz: Tocăniță de pui cu piure și salată de varză. Cină: Bruschette cu prune.
Mic dejun: Fructe coapte servite cu ricotta (sau iaurt) și un strop de miere. Prânz: Dovlecei umpluți cu quinoa și legume. Cină: Bulz cu mămăligă și brânză.
Mic dejun: Shake din semințe de chia și lapte vegetal, blenduit cu fructe și curmale. Prânz: Ciorbă de văcuță dreasă cu smântână. Cină: Vinete a la parmigiana.
Mic dejun: Ouă fierte alături de brânză cottage și roșii. Prânz: Pește la cuptor, pe pat de broccoli și asezonat cu alioli. Cină: Supă de legume și năut.
Mic dejun: Sandwich cu zacuscă de casă și ou poșat. Prânz: Felii de friptură de porc cu legume crocante. Cină: Ouă în purgatoriu cu carpaccio de sfeclă.
Mic dejun: Banana cake. Prânz: Șnițel cu piure de conopidă. Cină: Creveți cu usturoi, trași la tigaie.
Mic dejun: Clătite calde umplute cu gem sau cremă de ciocolată. Prânz: Sarmale despletite cu smântână și ardei iute. Cină: Salată caprese cu pesto de busuioc.
Desert recomandat pentru weekend: Tartă cu fructe de sezon.
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