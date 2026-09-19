Familia Regală a României aniversează în aceste zile, 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu. Majestatea Sa Margareta și Principele Radu au oferit, ieri seara, la Palatul Elisabeta, o cină de familie. La eveniment au participat Principesa Sofia, Principesa Maria și profesorul Dan Duda, alături de apropiați, colaboratori și prieteni ai Familiei Regale din România și din străinătate, potrivit unui mesaj publicat de Familia Regală a României.

Un meniu elaborat, cu influențe europene

Pentru această ocazie, invitații au avut parte de un meniu elaborat, cu preparate inspirate din gastronomia europeană.

La începutul mesei a fost servit tourbillon de ricotta au pesto de petits poins.

Meniul a continuat cu saumon au gingerbre, miel et citron vert, bouquet de haricots verts.

La desert a fost pregătit Cheesecake D” anniversaire ”Mariage 30”.

Și selecția de vinuri a fost una diversă, incluzând Pecorino d’Almare Grand Cru, Zweigelt 2022, Margaux, Château La Gorce 2010 și Alvear Pedro Ximénez Solera 1927.

Sărbătoarea de la Palatul Elisabeta continuă

Astăzi, 19 septembrie, Palatul Elisabeta găzduiește o sărbătoare dedicată celor 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu.

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Evenimentul are loc în grădina palatului, începând cu ora 12.00, în prezența celor doi, a Principeselor Sofia și Maria și a unor invitați din România și din străinătate. Programul aniversar va include momente artistice susținute de Corul Regal și Orchestra de copii, potrivit anunțului Familia Regale.