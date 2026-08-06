Transfăgărășanul, catalogat de celebra emisiune Top Gear drept cel mai spectaculos drum din lume, continuă să uimească turiștii străini. De data aceasta, cel care a promovat frumusețile și gastronomia românească a fost Avito, un tânăr român stabilit în Spania, îndrăgostit de țara sa natală, care a împărtășit pe rețelele de socializare o experiență de neuitat trăită în mijlocul verii la peste 2.000 de metri altitudine.
Printr-o postare virală adresată comunității sale din Spania, Avito a descris ce înseamnă să te bucuri de un desert cald într-un peisaj unde zăpada persistă chiar și în iulie sau august, la temperaturi de doar 10°C în zona Lacului Bâlea.
„Activitatea mea preferată: să mănânc un dulce proaspăt făcut, înconjurat de zăpadă în mijlocul verii”, își începe tânărul povestea care a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi hispanici.
Piesa centrală a opririi sale pe Transfăgărășan a fost celebrul kürtőskalács, desertul tradițional ardelenesc, ale cărui secrete de preparare le-a explicat pas cu pas publicului spaniol:
Aluatul dospit este întins și rulat cu grijă pe un cilindru din lemn.
Se coace încet deasupra jarului până când devine rumen și crocant la exterior, păstrându-și interiorul pufoasa și fraged.
Se îmbracă într-o crustă dulce de zahăr caramelizat, scorțișoară, nucă, nucă de cocos sau cacao.
Avito a subliniat că, deși mulți asociază acest desert strict cu Ungaria, kürtőskalács-ul face parte din gastronomia Transilvaniei de secole întregi, fiind astăzi un simbol culinar de neratat pentru orice călător.
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