VIDEO | Cum a prezentat un tânăr român din Spania, celebrul kürtőskalács spaniolilor, filmând în zăpadă pe Transfăgărășan. „Mâncarea mea preferată”

06 aug. 2026, Călătorii Culinare
VIDEO | Cum a prezentat un tânăr român din Spania, celebrul kürtőskalács spaniolilor, filmând în zăpadă pe Transfăgărășan. „Mâncarea mea preferată”
Colaj foto: G4Food
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Transfăgărășanul, catalogat de celebra emisiune Top Gear drept cel mai spectaculos drum din lume, continuă să uimească turiștii străini. De data aceasta, cel care a promovat frumusețile și gastronomia românească a fost Avito, un tânăr român stabilit în Spania, îndrăgostit de țara sa natală, care a împărtășit pe rețelele de socializare o experiență de neuitat trăită în mijlocul verii la peste 2.000 de metri altitudine.

Zăpadă în iulie și kürtőskalács proaspăt la Lacul Bâlea

Printr-o postare virală adresată comunității sale din Spania, Avito a descris ce înseamnă să te bucuri de un desert cald într-un peisaj unde zăpada persistă chiar și în iulie sau august, la temperaturi de doar 10°C în zona Lacului Bâlea.

„Activitatea mea preferată: să mănânc un dulce proaspăt făcut, înconjurat de zăpadă în mijlocul verii”, își începe tânărul povestea care a stârnit curiozitatea urmăritorilor săi hispanici.

Piesa centrală a opririi sale pe Transfăgărășan a fost celebrul kürtőskalács, desertul tradițional ardelenesc, ale cărui secrete de preparare le-a explicat pas cu pas publicului spaniol:

  • Aluatul dospit este întins și rulat cu grijă pe un cilindru din lemn.

  • Se coace încet deasupra jarului până când devine rumen și crocant la exterior, păstrându-și interiorul pufoasa și fraged.

  • Se îmbracă într-o crustă dulce de zahăr caramelizat, scorțișoară, nucă, nucă de cocos sau cacao.

- articolul continuă mai jos -

Avito a subliniat că, deși mulți asociază acest desert strict cu Ungaria, kürtőskalács-ul face parte din gastronomia Transilvaniei de secole întregi, fiind astăzi un simbol culinar de neratat pentru orice călător.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Călătorii Culinare
28 iul.
950 de dolari de persoană pentru o cină. Cum arată experiența la Masa, considerat cel mai scump restaurant din America / Meniul are 26 de preparate
950 de dolari de persoană pentru o cină. Cum arată experiența la Masa, considerat cel mai scump restaurant din America / Meniul are 26 de preparate
Călătorii Culinare
25 iul.
VIDEO | A învățat totul despre gastronomia spaniolă în Denia, iar astăzi face paella la București. Sorin Barbu (Casa España): Urmăresc videoclipuri cu tineri români de acolo care gătesc spaniol, dar care reușesc să introducă și rețete românești, arătând spaniolilor ce gătea bunica sau mama în România
VIDEO | A învățat totul despre gastronomia spaniolă în Denia, iar astăzi face paella la București. Sorin Barbu (Casa España): Urmăresc videoclipuri cu tineri români de acolo care gătesc spaniol, dar care reușesc să introducă și rețete românești, arătând spaniolilor ce gătea bunica sau mama în România
Călătorii Culinare
24 iul.
Unde mănânci cel mai bine la 10.000 de metri altitudine / Companiile aeriene cu cea mai bună mâncare, cafea și vin
Unde mănânci cel mai bine la 10.000 de metri altitudine / Companiile aeriene cu cea mai bună mâncare, cafea și vin
Călătorii Culinare
24 iul.
Tururi gastronomice și culturale în Dobrogea. Vizitatorii pot descoperi bucătăria tătărească, lipovenească și pescărească
Tururi gastronomice și culturale în Dobrogea. Vizitatorii pot descoperi bucătăria tătărească, lipovenească și pescărească
Călătorii Culinare
24 iul.
FOTO | Micul dejun turcesc, experiența care nu trebuie ratată în Istanbul. De ce este considerat un ritual și nu doar prima masă a zilei
FOTO | Micul dejun turcesc, experiența care nu trebuie ratată în Istanbul. De ce este considerat un ritual și nu doar prima masă a zilei

Cele mai noi articole

Un fermier german a creat un labirint uriaș în porumb cu Donald Trump și Vladimir Putin reprezentați ca bebeluși
Un fermier german a creat un labirint uriaș în porumb cu Donald Trump și Vladimir Putin reprezentați ca bebeluși
Cultura pâinii la țest, pe drumul spre înscrierea în patrimoniul UNESCO. O echipă de muzeografi, cercetători și etnografi efectuează cercetări de teren în localități din întreaga Oltenie
Cultura pâinii la țest, pe drumul spre înscrierea în patrimoniul UNESCO. O echipă de muzeografi, cercetători și etnografi efectuează cercetări de teren în localități din întreaga Oltenie
Meal prep de vară: cum îți pregătești mâncarea pentru 4 zile fără să gătești în fiecare seară, conform nutriționistului Tania Fântână 
Meal prep de vară: cum îți pregătești mâncarea pentru 4 zile fără să gătești în fiecare seară, conform nutriționistului Tania Fântână 
FOTO | „Situația este gravă!”. Seceta transformă râul Caraș într-un pârâu. Satele au rămas fără apă, iar fermierii cară mii de litri pentru animale. Pe Clisura Dunării, situația este diferită
FOTO | „Situația este gravă!”. Seceta transformă râul Caraș într-un pârâu. Satele au rămas fără apă, iar fermierii cară mii de litri pentru animale. Pe Clisura Dunării, situația este diferită
Apa de cocos tinde să nu mai fie doar un produs de nișă în România. Magazin online: Vânzările au crescut cu 318% în această vară / Produsul începe să fie folosit și în deserturile artizanale
Apa de cocos tinde să nu mai fie doar un produs de nișă în România. Magazin online: Vânzările au crescut cu 318% în această vară / Produsul începe să fie folosit și în deserturile artizanale