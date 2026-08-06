Consiliul Județean Dolj a lansat oficial miercuri, 5 august 2026, proiectul cultural multianual „Cultura țestului în Oltenia”. Inițiativa își propune salvgardarea, cercetarea și protejarea tehnicilor tradiționale folosite la realizarea și utilizarea țestului pentru copt pâine. Prima etapă constă în înscrierea acestui meșteșug în Registrul Național al Patrimoniului Cultural Imaterial, ca pas obligatoriu înainte de depunerea candidaturii oficiale la UNESCO, anunță Agerpres.

Proiectul este implementat prin Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj și Muzeul Olteniei Craiova, având ca parteneri Liceul de Industrie Alimentară Craiova și Asociația „Curaj Înainte”.

De la meșteșug local la recunoaștere internațională

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a subliniat că acest demers face parte dintr-o strategie amplă de promovare internațională a valorilor Olteniei, amintind de succesul altor elemente românești deja recunoscute la nivel mondial (ceramica de Horezu, ritualul Călușului și arta cămășii cu altiță), precum și de eforturile curente pentru includerea culelor oltenești în patrimoniul mondial.

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„Astăzi, una dintre cele mai vechi metode de preparare a pâinii în gospodăriile din Oltenia își începe drumul spre galeria în care deja se regăsesc ceramica de Horezu, ritualul Călușului… sau arta realizării iei românești… Mai mult, am deschis o relație de colaborare cu Ministerul Culturii și Institutul Național al Patrimoniului, în susținerea demersurilor de introducere a culelor oltenești în Patrimoniul Mondial UNESCO, după ce le-am restaurat și repus în valoare pe cele din comunele Brabova și Cernătești”, a declarat Cosmin Vasile.

Acesta a adăugat că pâinea la țest reprezintă o marcă identitară esențială pentru comunitate, ce trebuie conservată și transmisă generațiilor viitoare.

Cercetări de teren și activități de promovare

În prezent, o echipă multidisciplinară formată din muzeografi, cercetători și etnografi efectuează cercetări de teren în localități din Dolj și din întreaga Oltenie unde meșteșugul confecționării țestului este încă viu. Aceștia realizează interviuri, înregistrări video și strâng documentația istorică necesară dosarului oficial.

Pe lângă activitatea științifică, proiectul include un program complex de educare și revitalizare a gastronomiei tradiționale:

Demonstratii culinare și ateliere practice.

Școli de vară, conferințe și concursuri tematice.

Expoziții itinerante menite să aducă cultura țestului mai aproape de publicul larg.

La evenimentul de lansare a proiectului a participat și Ioana Baskerville, președinta Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și expert UNESCO, alături de reprezentanți ai instituțiilor culturale de profil.