Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de 11 milioane de euro, echivalentul a 59 de milioane de lei, propusă de România pentru sprijinirea crescătorilor de porci afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisie la 29 aprilie 2026.

Sprijinul urmărește să reducă impactul costurilor suplimentare suportate de crescătorii de porci afectați direct de criza din Orientul Mijlociu în perioada 1 martie 2026 – 31 decembrie 2026.

Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi directe, iar valoarea acestuia va fi calculată în funcție de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte care afectează costurile de producție.

Valoarea maximă a sprijinului este de 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere, iar schema este valabilă până la 31 decembrie 2026.

Comisia Europeană a verificat schema în raport cu normele privind ajutoarele de stat

Comisia Europeană a evaluat schema în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, inclusiv cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

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Acesta permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice, cu respectarea unor condiții specifice.

Schema a fost analizată, de asemenea, în temeiul secțiunilor 1 și 2.1 din METSAF, iar Comisia a constatat că aceasta respectă condițiile prevăzute în cadrul temporar.

În special, ajutorul va fi acordat în baza unei scheme cu un buget estimat clar și are ca obiectiv sprijinirea temporară a dezvoltării întreprinderilor care activează în sectorul creșterii porcinelor.

Comisia Europeană a concluzionat că măsura este necesară, adecvată și proporțională pentru facilitarea dezvoltării acestei activități economice și că nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun.

Pe baza acestor considerente, Comisia a aprobat schema notificată de România în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.