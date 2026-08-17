Mașina de spălat vase poate fi mai economică decât spălarea manuală. Economia depinde însă de programul ales, de încărcarea aparatului și de întreținerea acestuia. O mașină încărcată complet consumă mai eficient apa și energia decât una pornită pe jumătate goală. Vasele nu trebuie însă înghesuite, deoarece jeturile de apă trebuie să ajungă la toate suprafețele, arată specialiștii citați de RTL.

Bolurile și oalele nu se suprapun, iar cănile, paharele și recipientele se așază cu deschiderea în jos. Brațele de pulverizare trebuie să se poată roti liber. Un obiect care le blochează poate compromite întregul ciclu de spălare.

Vasele robuste și foarte murdare se pun, de regulă, în coșul inferior, unde acțiunea jeturilor este mai puternică. Paharele, cănile și obiectele delicate se așază în partea superioară. Tacâmurile nu trebuie înghesuite, deoarece lingurile și furculițele lipite între ele pot rămâne murdare.

Clătirea vaselor înainte de spălare irosește apă

Farfuriile nu trebuie clătite sub jetul robinetului înainte de a fi introduse în mașină. Acest obicei crește inutil consumul de apă și energie. Este suficient ca resturile mari de mâncare să fie îndepărtate, pentru a nu bloca filtrul. Oalele și tigăile cu depuneri arse pot fi lăsate la înmuiat înainte de spălare.

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O mașină modernă, încărcată complet și pornită pe programul Eco, este, în general, mai economică decât spălarea manuală. Programul poate dura mai mult, însă folosește temperaturi moderate și o cantitate mai mică de apă.

Ciclurile la temperaturi ridicate nu trebuie utilizate la fiecare spălare. Specialiștii recomandă însă pornirea unui astfel de program aproximativ o dată pe lună, pentru a preveni acumularea grăsimii și a depunerilor în interiorul aparatului.

Ce obiecte nu trebuie puse în mașina de spălat vase

Obiectele din lemn, precum tocătoarele, lingurile și mânerele unor ustensile, ar trebui spălate manual. Lemnul poate absorbi apa, se poate umfla, deforma sau crăpa.

Nici obiectele din cupru și aluminiu nu sunt întotdeauna potrivite, deoarece se pot decolora sau păta. În cazul recipientelor din plastic, trebuie verificat simbolul sau indicația producătorului. Unele materiale se pot deforma la temperaturi ridicate.

Tigăile din fontă și cele din fier care au căpătat prin utilizare un strat protector nu trebuie introduse în mașină. Detergentul și apa fierbinte pot îndepărta patina, favorizând apariția ruginii.

Cuțitele bune de bucătărie se spală, de asemenea, manual. Căldura, umezeala și detergentul pot afecta tăișul, finisajul lamei și materialul mânerului.

De ce rămân paharele albicioase

Petele albe de pe pahare pot indica o problemă legată de sare, de duritatea apei sau de reglarea incorectă a sistemului de dedurizare al aparatului. Dacă stratul este format din calcar, acesta poate fi îndepărtat cu o soluție slab acidă, precum oțetul. Dacă aspectul tulbure persistă, poate fi vorba despre coroziunea sticlei. Această deteriorare este ireversibilă și poate apărea după spălări repetate, mai ales la temperaturi ridicate sau cu detergenți agresivi.

Pentru menținerea eficienței, filtrul trebuie curățat periodic, iar garniturile și brațele de pulverizare trebuie verificate. Resturile de mâncare, grăsimea și depunerile de calcar pot reduce performanța mașinii și pot provoca mirosuri neplăcute.

Așadar, economia nu depinde doar de existența aparatului, ci și de felul în care este folosit: încărcare completă, fără supraaglomerare, program Eco pentru spălările obișnuite și întreținere regulată.