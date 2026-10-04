Un antrenament aerobic de aproximativ 20 de minute ar putea ajuta creierul să formeze amintiri noi după o perioadă severă de privare de somn. Un studiu realizat pe adulți tineri arată că exercițiile fizice au avut un efect comparabil cu un pui de somn de 90 de minute asupra memoriei, fără ca mișcarea să poată înlocui însă somnul, notează CNN.

Lipsa somnului afectează capacitatea creierului de a se concentra și de a procesa informații noi. Pentru persoanele care lucrează în ture sau trec ocazional prin perioade în care nu pot dormi suficient, cercetătorii au analizat dacă o perioadă scurtă de activitate fizică poate proteja anumite funcții cognitive.

Un studiu publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences a comparat efectele unui antrenament aerobic cu cele ale unui pui de somn asupra memoriei după privare severă de somn.

20 de minute de exerciții, comparabile cu 90 de minute de somn pentru un test de memorie

Studiul a inclus 54 de adulți sănătoși, cu vârste între 18 și 35 de ani. Participanții au fost ținuți treji timp de 30 de ore și împărțiți aleatoriu în trei grupuri.

Un grup a făcut 20 de minute de ciclism la o intensitate moderată spre ridicată, aproximativ 80% din frecvența cardiacă maximă. Al doilea grup a avut posibilitatea să doarmă 90 de minute, iar participanții din grupul de control au stat timp de 20 de minute pe o bicicletă staționară, fără să facă exerciții.

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Ulterior, participanții au privit 150 de imagini, în timp ce activitatea cerebrală era monitorizată prin electroencefalografie, EEG. Trei zile mai târziu, după perioada de recuperare, cercetătorii le-au arătat imaginile inițiale împreună cu unele noi și le-au cerut să le identifice pe cele pe care și le aminteau.

Participanții care au făcut exerciții au recunoscut corect 56% dintre imagini. În grupul care a dormit, procentul a fost de 57%, iar în grupul de control, de 46%.

Potrivit analizei citate de CNN, atât exercițiile, cât și somnul au dus la rezultate semnificativ mai bune decât în grupul de control. Performanța memoriei a fost cu aproximativ 21% mai bună după exerciții și cu 23% mai bună după somn. Diferența dintre cele două intervenții nu a fost semnificativă statistic.

Exercițiile și somnul au acționat diferit asupra creierului

Rezultatele nu înseamnă că sportul și somnul au același efect asupra organismului.

Potrivit explicațiilor oferite de Dr. Leana Wen, medic de urgență și profesor asociat la George Washington University, privarea de somn afectează procesele neuronale implicate în formarea amintirilor.

În cazul participanților care au făcut exerciții, înregistrările EEG au indicat reducerea unui marker asociat oboselii neuronale în regiunile cerebrale implicate în sarcina de memorie. O posibilă explicație este că activitatea fizică a ajutat creierul lipsit de somn să utilizeze mai eficient resursele cognitive disponibile.

În schimb, somnul a redus presiunea biologică pentru somn și nivelul de oboseală raportat de participanți.

Diferența poate fi explicată simplu: somnul a redus una dintre consecințele privării de somn, în timp ce exercițiul pare să fi ajutat creierul să funcționeze mai eficient în ciuda acesteia.

Un antrenament scurt nu înlocuiește somnul

Cercetătorii atrag atenția că rezultatele trebuie interpretate în limitele studiului.

Experimentul a fost realizat pe un grup mic de adulți tineri și sănătoși, ținuți treji timp de 30 de ore în condiții de laborator. A fost testat un singur tip de exercițiu și o anumită componentă a funcției cognitive, formarea de amintiri noi.

Nu este clar dacă același efect apare în cazul persoanelor care dorm insuficient în mod cronic, al adulților mai în vârstă, al celor cu probleme medicale sau în cazul altor tipuri și intensități de exerciții fizice.

De asemenea, studiul nu a demonstrat că exercițiile fizice restabilesc atenția, timpul de reacție, capacitatea de judecată sau alte funcții afectate de privarea de somn.

„Exercițiile fizice nu pot înlocui somnul”, este concluzia subliniată în analiza citată. Somnul are roluri esențiale pentru sistemul imunitar, metabolism și funcționarea creierului, iar un antrenament de 20 de minute nu poate reproduce aceste efecte.

Ce poți face după o noapte cu prea puțin somn

Prima măsură rămâne recuperarea prin somn. Adulții ar trebui să urmărească în mod regulat cel puțin șapte ore de somn pe noapte.

Dacă un pui de somn nu este posibil, o perioadă scurtă de activitate aerobică ar putea fi utilă înaintea unei activități care presupune învățare sau memorare. O plimbare alertă, urcatul scărilor sau mersul pe bicicleta staționară sunt exemplele menționate de specialiști.

Cafeina poate crește temporar starea de alertă și capacitatea de concentrare, dar nu anulează efectele privării de somn. Hidratarea și mesele regulate și echilibrate pot ajuta, în timp ce mesele foarte consistente pot accentua somnolența.

Un aspect important este siguranța. Nici exercițiile, nici cafeaua și nici un pui de somn scurt nu fac sigur condusul sau efectuarea unor activități periculoase atunci când o persoană este sever privată de somn.