Industria HoReCa din Franța, afectată de violențele de la proteste/ Multe restaurante au fost nevoite să închidă: „Unitățile noastre nu sunt saci de box”

18 oct. 2026, HoReCa
Industria HoReCa din Franța, afectată de violențele de la proteste/ Multe restaurante au fost nevoite să închidă: „Unitățile noastre nu sunt saci de box”
Violențele de la protestele din Franța. Sursa foto: Economedia
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Zile și nopți de groază pentru proprietarii de hoteluri și restaurante din Franța. Aceștia cer oprirea violențelor izbucnite în timpul protestelor împotriva costului ridicat al vieții, după ce mai multe unități HoReCa au fost vandalizate sau au fost nevoite să își suspende activitatea.

Cât de afectate sunt restaurantele din Franța!

Reprezentanții industriei ospitalității avertizează că afacerile lor nu trebuie să devină victime colaterale ale manifestațiilor și solicită protejarea dreptului de a lucra în siguranță.

Hotelurile și restaurantele din mai multe orașe franceze au fost afectate de incidentele violente care au avut loc ieri, în timpul manifestațiilor împotriva scumpirilor.

Vandalismul, jafurile și restricțiile de acces au perturbat activitatea unor operatori din sectorul ospitalității, determinând numeroase unități să se închidă preventiv sau să se confrunte cu anulări și cu o reducere a numărului de clienți.

Astăzi, 18 octombrie, reprezentanții industriei au condamnat ferm aceste incidente și au cerut ca hotelurile și restaurantele să nu mai suporte consecințele violențelor care însoțesc protestele.

„Locațiile noastre nu sunt locuri de descărcat de furie”, este mesajul transmis de profesioniștii din domeniu, care refuză să fie transformați în ținte ale nemulțumirilor sociale.

Angajații și proprietarii nu pot continua să suporte pierderile provocate de violențe

Franck Chaumes, noul președinte al Uniunii Meseriilor și Industriilor din Sectorul Hotelier (UMIH), a denunțat atacurile asupra unităților comerciale și a atras atenția că angajații și proprietarii nu pot continua să suporte pierderile provocate de violențele de la fiecare val de proteste.

„Unitățile noastre nu sunt saci de box. Profesioniștii noștri nu pot fi, protest după protest, cei care plătesc prețul violenței”, a transmis acesta, potrivit unui comunicat al organizației, citat de Le Figaro.

Pe de altă parte, Valentin Prudon, noul vicepreședinte al UMIH, a făcut apel la calm și a subliniat că operatorii din sector nu vor să fie victime colaterale ale confruntărilor.

Potrivit acestuia, vandalismul și jafurile produse în mai multe orașe franceze au făcut ca unele unități să devină inaccesibile, provocând anulări și perturbări ale activității comerciale.

Numeroase localuri au fost nevoite să se închidă

Deocamdată, reprezentanții organizației spun că este prea devreme pentru a calcula cu exactitate pierderile înregistrate de hoteluri și restaurante. Cu toate acestea, efectele sunt deja vizibile: unele afaceri și-au suspendat activitatea înaintea manifestațiilor, în timp ce altele au înregistrat o scădere a activității din cauza accesului dificil și a temerilor privind siguranța clienților și a angajaților.

UMIH le-a cerut membrilor săi să contacteze filialele locale pentru ca impactul evenimentelor să fie evaluat rapid și cât mai complet.

Organizația susține că dreptul de a munci, de a desfășura activități comerciale și de a primi clienți în siguranță este o libertate fundamentală, la fel ca dreptul cetățenilor de a protesta.

Mesajul industriei ospitalității este că manifestațiile pot avea loc fără ca angajații și proprietarii de afaceri să fie expuși violențelor sau să suporte pagubele provocate de acestea.

Imaginea turistică a Franței, pusă în pericol

Dincolo de pierderile directe, incidentele riscă să afecteze și imaginea Franței în străinătate. Țara este una dintre principalele destinații turistice ale lumii, iar siguranța vizitatorilor și funcționarea normală a hotelurilor, restaurantelor și spațiilor comerciale sunt esențiale pentru sector.

Valentin Prudon a atras atenția că violențele au izbucnit într-un moment în care perspectivele pentru vacanțele de Ziua Tuturor Sfinților, care încep în acest weekend, păreau favorabile.

Situația vine după un sezon estival descris de reprezentantul organizației drept mediocru, afectat, printre altele, de valuri de căldură și incendii de vegetație.

„Simțim că nu vom ieși niciodată din acest tunel, având în vedere succesiunea crizelor din ultimii ani”, a declarat acesta, exprimând îngrijorarea operatorilor din domeniu.

Apel la calm și la protejarea activității economice

Reprezentanții UMIH cer ca dreptul la protest să fie respectat fără ca afacerile și angajații din sectorul ospitalității să devină ținte ale violențelor. Pentru hotelieri și restauratori, consecințele nu se limitează la pagube materiale. Practic, închiderea localurilor, anularea rezervărilor și scăderea încasărilor pot afecta veniturile într-o perioadă importantă pentru turism.

Evaluarea completă a pagubelor urmează să fie realizată prin intermediul filialelor locale ale organizației.

Până atunci, industria ospitalității transmite un mesaj ferm: nemulțumirile sociale nu trebuie să se transforme în atacuri asupra celor care încearcă să își desfășoare activitatea.

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