Timp de ani de zile, cafeaua în capsule a fost înconjurată de idei preconcepute privind sustenabilitatea sa. Cercetări recente dezvăluie o realitate mai puțin cunoscută: cel mai mare impact al unei cești de cafea nu se află în deșeul final, ci în etapele anterioare ale procesului.

Ambalajul e problema?

Capsula a concentrat o bună parte din conversația despre sustenabilitate în jurul cafelei, dar nu întotdeauna dintr-o perspectivă completă. De multe ori, atenția s-a îndreptat aproape exclusiv asupra ambalajului. Este logic: capsula este partea cea mai vizibilă odată terminat consumul. Însă un studiu recent privind analiza ciclului de viață, realizat de Quantis și bazat pe impactul unei capsule de cafea Nespresso Original, arată că, pentru a înțelege amprenta de mediu a unei cești, trebuie să luăm în calcul nu doar deșeul final, ci întregul proces. Din această perspectivă, o ceașcă preparată cu un sistem de capsule Nespresso nu implică un impact asupra mediului mai mare decât alte forme tradiționale de preparare a cafelei.

Impactul unei cești de cafea începe cu mult înainte de deșeul final

Analiza ciclului de viață permite măsurarea impactului asupra mediului al unui produs de la origine până la eliminare. Aplicată la cafea, această abordare include totul, de la cultivarea și transportul cafelei verzi (boabele crude, înainte de prăjire) până la prepararea casnică și gestionarea ulterioară a deșeurilor. Concluzia principală a studiului realizat de Quantis nuanțează o idee destul de răspândită: peste 80% din emisii provin din cultivare, transport și preparare.

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Conform datelor companiei, doar 1% din emisiile unei cești provin din gestionarea deșeurilor, incluzând atât capsula, cât și zațul de cafea. În schimb, etapele cu cea mai mare pondere sunt cultivarea și transportul cafelei verzi, precum și prepararea acasă. Cu alte cuvinte, impactul asupra mediului nu se concentrează acolo unde este cel mai vizibil, ci în etapele anterioare ale procesului. Acest lucru obligă la o privire dincolo de deșeul final și la luarea în considerare a altor factori, cum ar fi originea materiei prime, logistica sau energia și apa utilizate la preparare. Privită astfel, sustenabilitatea unei cești nu depinde doar de ce se întâmplă la final, ci de eficiența întregului sistem.

Cultivare, transport și preparare, unde se concentrează cel mai mare impact

Dacă se detaliază această amprentă de carbon, cultivarea și transportul cafelei verzi reprezintă partea cea mai importantă. Urmează prepararea, o etapă ce include consumul de apă și energie la fiecare ceașcă. Împreună, acestea concentrează cea mai mare parte a impactului de mediu. Această repartizare ajută la înțelegerea faptului că amprenta unei cești nu depinde doar de deșeul final, ci și de modul în care sunt utilizate resursele în fiecare etapă. Cantitatea de apă folosită, energia necesară pentru preparare sau potrivirea dintre cantitatea de cafea utilizată și ceașca servită capătă astfel o importanță specială.

Tocmai pentru că o mare parte din impact se concentrează în aceste etape, Nespresso pune accentul pe capacitatea sistemului său de a doza cu precizie cafeaua, apa și energia necesare fiecărei cești. Această logică a consumului precis explică o parte importantă din rezultatul obținut în analiza comparativă față de o cafetieră superautomată.

Ce reduce cu adevărat amprenta de carbon a unei cești de cafea

O cafea preparată cu capsule în practică prezintă o amprentă de carbon cu 24% mai mică decât cea produsă de o cafetieră superautomată, susține această analiză recentă. Această diferență este legată de capacitatea sistemului de a ajusta cu precizie cantitatea de cafea, apă și energie necesară fiecărei preparări.

Reciclarea rămâne importantă, chiar dacă nu este capsula factorul principal de poluare. Faptul că gestionarea deșeurilor reprezintă o parte minoră din impact nu înseamnă că este irelevantă. Din contră: rămâne o etapă necesară în cadrul unei strategii de circularitate. De aceea, de peste 15 ani există inițiative concentrate pe această ultimă etapă, promovând reciclarea capsulelor și facilitând atât tratarea aluminiului, cât și compostarea zațului de cafea.