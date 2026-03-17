În bucătăria românească, ciorba a fost mult timp nelipsită de la masa de prânz. În ultimii ani însă, în restaurante și chiar acasă a apărut tot mai des și varianta de supă cremă, mai fină, mai dulce, foarte apreciată de cei mici, uneori percepută ca fiind mai „modernă”.

Ambele variante pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă există câteva diferențe care merită înțelese. Textura, modul de preparare și ingredientele folosite pot influența atât digestia, cât și valoarea nutritivă.

Ce avantaje are ciorba

Ciorba are un mare avantaj: este foarte hidratantă. Conține mult lichid, iar legumele sunt gătite într-o cantitate mare de apă, ceea ce face ca preparatul să fie ușor de digerat și să contribuie la aportul zilnic de lichide.

Un alt beneficiu este efectul de sațietate. Volumul mare de lichid, combinat cu legume, carne sau leguminoase, face ca o porție de ciorbă să fie destul de sățioasă fără să aducă foarte multe calorii. Ciorba nu necesită de obicei foarte mult mestecat, ceea ce o face iubită și de cei care mestecă repede.

În plus, în ciorbele tradiționale se folosesc de obicei multe legume diferite: morcovi, țelină, păstârnac, ceapă, ardei. Astfel crește diversitatea de nutrienți și fibre.

Ciorba are și un rol digestiv. Consumată caldă, stimulează secrețiile gastrice și pregătește digestia pentru felul principal.

Un alt avantaj al ciorbei este că rezistă câteva zile bune în frigider. Poate fi mâncată fără probleme 2-3 zile. Atunci când ajungi acasă lihnit de foame, să ai ceva gata gătit devine prețios. O ciorbă gătită din weekend te scapă de grija cinei până pe miercuri.

Dezavantajele ciorbei

Uneori, ciorba poate deveni mai puțin echilibrată din cauza modului de preparare.

De exemplu:

dacă se adaugă multă smântână sau rântaș

dacă este foarte sărată

dacă are prea multă carne grasă

dacă este plină de cartofi și paste făinoase

În aceste situații, preparatul devine mai greu de digerat și mai bogat în calorii, dar asta este valabil pentru toate mâncărurile gătite nesănătos.

Ce avantaje are supa cremă

Supa cremă are o textură fină deoarece legumele sunt pasate. Acest lucru poate fi un avantaj pentru persoanele cu digestie sensibilă, pentru copii sau pentru vârstnici.

Fiind preparată de obicei din legume, poate aduce o cantitate bună de fibre, vitamine și antioxidanți. În plus, legumele pot fi combinate în multe feluri: dovleac, broccoli, linte, mazăre, roșii sau ciuperci.

Un alt avantaj este că supa cremă permite folosirea unor cantități mai mari de legume într-o singură porție.

Un avantaj este că se poate „strecura” și o proteină de calitate printre legume. Puteți pune carne de pasăre, pentru un plus de sațietate și echilibru în farfurie. Tot pentru aportul de proteine, de data aceasta vegetale, puteți adăuga linte, năut sau fasole boabe printre multitudinea de legume.

Dezavantajele supei cremă

Deși pare mai „dietetică”, supa cremă poate deveni surprinzător de calorică dacă se adaugă:

multă smântână

unt

brânzeturi

crutoane în exces sau mulți cartofi în detrimentul celorlalte legume

În plus, textura foarte fină face ca uneori senzația de sațietate să apară mai târziu, pentru că mestecarea este redusă.

Rolul borșului în ciorbe

Borșul este un ingredient tradițional obținut prin fermentarea tărâțelor de grâu. Acest proces produce acizi organici și bacterii lactice care dau gustul acru specific.

Pe lângă rolul culinar, borșul are și câteva avantaje pentru organism.

În primul rând, stimulează digestia. Aciditatea lui determină secreția sucurilor gastrice și poate ajuta digestia meselor mai consistente. Este o idee bună, așadar, să puneți borș la o ciorbă cu oase de porc sau lămâie într-o ciorbă de pește.

În al doilea rând, fiind un produs fermentat, poate conține bacterii benefice care susțin echilibrul florei intestinale, mai ales dacă borșul este nepasteurizat.

Borșul mai conține și cantități mici de vitamine din complexul B, rezultate în urma fermentației.

În plus, fiind foarte bogat în apă, contribuie la hidratarea organismului. Nu este un lichid pe care să te bazezi 100% pentru hidratare, dar poate ajuta în acest sens, mai ales în zilele călduroase.

Pentru cine poate fi contraindicat borșul

Deși este un ingredient sănătos pentru majoritatea oamenilor, borșul nu este potrivit în toate situațiile.

Persoanele cu gastrită, reflux gastroesofagian sau ulcer gastric pot observa că preparatele foarte acre le accentuează simptomele. Aciditatea borșului poate irita mucoasa gastrică.

De asemenea, unele persoane cu colon iritabil sensibil la alimente acide pot tolera mai greu ciorbele foarte acre. Cu nivelul de acreală organismul se obișnuiește cumva încă din copilărie. În general, dacă am mâncat de mici ciorbe acre, o să le consumăm și ca adulți. La fel și dacă nu au fost gătite în casă în copilărie sau adolescență.

În aceste cazuri, cantitatea ar trebui redusă sau preparatele pot fi acrite cu alternative mai blânde, cum ar fi lămâia sau sucul de roșii.

În realitate, nu trebuie să alegem între supă cremă și ciorbă ca și cum ar fi două tabere opuse. Ambele pot avea loc într-o alimentație echilibrată.

Ciorba aduce hidratare, volum și diversitate de legume, în timp ce supa cremă oferă textură fină și poate fi o modalitate bună de a consuma mai multe legume.

Important este modul de preparare: cantitatea de grăsimi adăugate, nivelul de sare și echilibrul ingredientelor. Atunci când sunt gătite simplu, cu legume variate și cu grăsimi în cantitate moderată, ambele preparate pot rămâne o alegere sănătoasă pentru mesele de zi cu zi. O idee la fel de importantă este că, dacă ingredientele puse în mâncare sunt de calitate, nu aveți nevoie de potențiatori de arome.