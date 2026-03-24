24 mart. 2026, Rețete
Tofu ras, un ingredient super util pentru post/ Trucul pentru a nu mai fi un ingredient are nu-ți spune nimic
Foto: Pixabay

Spre deosebire de tofu cuburi sau bucăți, tofu ras absoarbe mult mai ușor aromele, se gătește mai rapid și chiar amintește de textura cărnii, scrie El Pais.

Tofu, multe utilizări posibile

Pentru cei care se întreabă cum să gătească tofu, iată o nouă metodă de a valorifica acest aliment atât de versatil. Se folosește tofu ferm, o variantă care astăzi se găsește în frigiderele majorității supermarketurilor. Pentru a-l găti ai nevoie doar de o răzătoare mare, o tigaie și un dressing sau sos care să îi dea gust.

Tofu se obține din soia și, dacă este consumat direct din ambalaj, este destul de fad: cheia este să fie bine condimentat pentru a deveni un ingredient apetisant, nu doar o bună sursă de proteine, ceea ce este oricum. Avantajul răzuirii este că mărește suprafața de contact, iar condimentele pătrund mai bine. Apoi, gătit în tigaie, acea textură spongioasă și consistentă se transformă într-un ingredient foarte versatil, care poate fi consumat în multe feluri.

Tofu se potrivește foarte bine cu orice tip de dressing, dar sosul de soia este partenerul său natural, nu doar pentru că provin din aceeași leguminoasă, ci și pentru că adaugă complexitate prin gustul său sărat cu o ușoară notă dulce. De aici încolo, dressingul poate include orice: un pic de iuțeală cu sos sriracha, o notă afumată cu boia sau o tentă asiatică prin adăugarea de ulei de susan.

Tofu ras poate fi folosit în soteuri de legume, cum este cel cu ciuperci și varză din rețeta de mai jos. De asemenea, este ideal pentru salate, wrapuri, sandvișuri sau tacos vegetarieni. Pentru a-l folosi cât mai bine, e util să te gândești la tofu ca la o carne tocată vegetală și să-l folosești în același mod.

Tofu ras cu legume sotate

Ingrediente

  • 1 bucată tare de tofu 250 g
  • 2 căței de usturoi
  • 1/2 linguriță de chimion
  • 1 lingură de boia
  • 4 linguri de sos de soia
  • 2 linguri de ulei de măsline
  • Piper negru
  • 1 ceapă verde
  • 100 g edamame
  • 300 g ciuperci (de preferat shiitake, dar se poate folosi orice varietate)
  • 1/2 varză
  • 1 lime
  • Sare

Opțional: arahide prăjite nesărate, tocate, sau susan prăjit.

Preparare

  1. Scoate tofu din ambalaj și usucă-l ușor cu hârtie de bucătărie pentru a elimina excesul de umiditate. Rade-l într-un bol folosind partea mare a răzătorii.
  2. Într-un alt recipient, pregătește dressingul amestecând sosul de soia, uleiul de măsline, chimionul, boiaua, piperul și usturoiul zdrobit.
  3. Toarnă dressingul peste tofu ras și amestecă bine până când este complet acoperit.
  4. Încinge o tigaie la foc mediu-mare. Adaugă tofu și gătește-l între 5 și 8 minute, amestecând cu o spatulă pentru a nu se lipi și separându-l bine, până când marginile încep să se rumenească.
  5. Între timp, taie ciupercile, ceapa și varza julienne.
  6. Scoate tofu și pune-l deoparte într-un recipient.
  7. Adaugă un strop de ulei de măsline în tigaie și călește mai întâi ceapa și ciupercile timp de câteva minute. Apoi adaugă varza și mai gătește totul încă aproximativ 5 minute.
  8. Scoate boabele de edamame din păstăi.
  9. Când legumele sunt gata, adaugă tofu și edamame și amestecă bine în tigaie. Asezonează cu sare și piper.
  10. Pentru servire, presară deasupra partea verde a cepei tăiată subțire și adaugă sucul de la un lime. Acest pas este esențial pentru a aduce o notă proaspătă și ușor acidă.
  11. Opțional, poți finaliza preparatul cu arahide tocate sau susan prăjit.

Edamame se găsește congelat în supermarketuri. În locul lui se pot mazăre verde.

