O mâncare rece de pui cu măsline este una dintre cele mai simple și echilibrate opțiuni pentru prânz sau cină, mai ales atunci când vrei ceva ușor, gustos și ușor de pregătit în avans. Se poate consuma ca atare, alături de o felie de pâine integrală, sau servită ca aperitiv, la mesele festive.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Mâncarea rece de pui cu măsline este sățioasă, bogată în proteine și grăsimi sănătoase și poate fi adaptată ușor, prin adăugarea de capere, castraveți murați sau un strop de usturoi. Este o soluție practică pentru zilele călduroase sau pentru pachețelul de a doua zi.

Rețetă: Mâncare rece de pui cu măsline

Ingrediente (4 porții):

500 g piept de pui fiert sau gătit la abur

150 g măsline fără sâmburi (verzi, negre sau mix)

1 ceapă roșie mică sau 2 fire de ceapă verde

1 ardei gras mic (opțional)

200 g iaurt grecesc

1 lingură muștar

1–2 linguri zeamă de lămâie

2 linguri ulei de măsline extravirgin

sare și piper, după gust

pătrunjel proaspăt, tocat mărunt

Mod de preparare:

Pieptul de pui se fierbe în apă cu puțină sare sau se gătește la abur, apoi se lasă la răcit complet și se taie cuburi sau fâșii subțiri. Măslinele se feliază, ceapa se taie foarte fin, iar ardeiul gras se mărunțește în cuburi mici.

Într-un bol mare se amestecă iaurtul grecesc cu muștarul, zeama de lămâie și uleiul de măsline, până se obține un sos cremos. Se adaugă puiul, măslinele și legumele, se asezonează cu sare și piper, apoi se amestecă ușor. La final, se presară pătrunjel proaspăt.

Preparatul se lasă la frigider cel puțin 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine.