Cum a venit toamna și piețele sunt pline de gutui coapte, dacă vrem să fim creativi le putem folosi și în rețete sărate, nu doar pentru deserturi. Iar una dintre combinațiile cele mai la îndemână este cea cu carne de pui – carnea de pui se poate asocia mai mult sau mai puțin cu orice fruct sau legumă.

Rețeta de mai jos este o propunere a portalului elvețian fooby.ch ca preparat în stil oriental. Mai precis, carnea de pui cu gutui și orez este specifică bucătăriei tradiționale persane. Pe lângă cele două ingrediente principale folosim multe condimente orientale și la final un dressing simplu din iaurt, care completează carnea cu gutui și orezul gătite pe final împreună la cuptor.

Pare o listă lungă de ingrediente, dar mare parte dintre ele sunt condimente. Pentru cine nu iubește în mod special mâncarea puternic condimentată în stil oriental, poate ajusta cantitățile sau elimina o parte din arome, păstrând procedeul și tehnica folosită.

În linii mari, gătim în aceeași tigaie puiul, apoi gutuile cu alte arome. În paralel preparăm supa de pui foarte aromată pe care o turnăm peste orez, apoi dăm totul la cuptor.

Ingrediente pentru 4 porții de pui cu gutui

1kg de pulpe de pui

7 dl supă de pui, fierbând rapid pulpele

3 foi de dafin

3 boabe de cardamom, zdrobite

2 cuișoare

1 floare de anason stelat

câteva fire de șofran

ulei pentru rumenit carnea

sare

300 g orez basmati

2 linguri de unt

1 ceapă, tocată fin

2 căței de usturoi, tocați fin

200 g tulpini de țelină, tăiate cubulețe

600 g gutui, curățate și tăiate cubulețe

50 g migdale, tocate grosier

½ linguriță chimen măcinat

½ linguriță fulgi de ardei iute

½ linguriță sare

-la final, în cuptor:

½ lămâie bio, tăiată felii

4 linguri migdale, tocate grosier

2 linguri mentă proaspătă, tocată grosier

180 g iaurt natural

Procedeu

1.Într-o oală încăpătoare, fierbe circa 10 minute pulpele de pui, scurge și strecoară supa și dă carnea deoparte. Aadu supa la punctul de fierbere, adaugă frunza de dafin, cardamomul, cuișoarele, anasonul stelat și șofranul. Ia oala de pe foc, acoper-o și lasă aromele să se infuzeze timp de aproximativ 15 minute.

2.Într-o cratiță groasă, cu capac încălzește uleiul. Sărează carnea de pui și rumenește-o, puțin câte puțin, pe fiecare parte, timp de aproximativ 4 minute. Scoate puiul și pune-l deoparte.

3.Pune orezul într-o strecurătoare și clătește-l bine sub jet de apă rece până când apa devine limpede, apoi scurge-l complet. În aceeași tigaie folosită anterior, topește untul și sotează 5 minute ceapa, usturoiul, tulpina de țelină și gutuile tăiate la foc mic. Adaugă orezul, migdalele și condimentele, continuând sotarea. Adaugă supa strecurată direct peste amestec, adu la fierbere și adaugă sare după gust. Adaugă și bucățile de pui în tigaie.

4.Acoperă vasul și coace timp de aproximativ 20 de minute, pe raftul de mijloc al cuptorului preîncălzit la 180 °C. Apoi dă la o parte capacul și continuă coacerea încă circa 10 minute, până când puiul este frumos rumenit.

5.Scoate vasul din cuptor, stoarce deasupra puiului sucul din felii de lămâie și parfumează cu frunze de mentă. Servește puiul și orezul pe farfurie, alături de iaurt.