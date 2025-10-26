VIDEO | Rețetele Juanitei | Peltea de gutui și mere/ Dulcele de casă la care folosim resturile de fructe de la alte prăjituri

Ce e pelteaua și ce o ajută să se întărească?

Pelteaua este un produs alimentar de consistență gelatinoasă, obținut prin fierberea sucului sau a extractului de fructe cu zahăr, până când se ajunge la textura specifică. Pelteaua se deosebește de gemuri sau dulcețuri prin faptul că este mai clară și mai fermă, având o textură translucidă. Nu se folosește gelatină sau gelifiant pentru întărire. Totul se realizează cu ajutorul pectinei.

Pectina este o substanță naturală prezentă în pereții celulari ai plantelor, fiind un tip de fibră solubilă. Este cunoscută pentru proprietățile sale de gelifiere, ajutând la formarea unei texturi consistente și ferme. Pectina este extrasă în principal din mere, gutui, struguri și alte fructe.

În plus față de utilizarea sa în gastronomie, pectina are și beneficii pentru sănătate, fiind considerată utilă pentru digestie și pentru reducerea nivelului de colesterol datorită capacității sale de a se lega de acizii biliari și de a încetini absorbția glucozei.

Ingrediente pentru pelteaua de gutui și mere

Pentru peltea avem nevoie de 1,5 kg de fructe, eu am luat gutui și mere, 1 kg de zahăr și 1,5 l de apă. Și asta e tot.

Am folosit gutuile tăiate în sferturi și cojile și cotoarele de la mere.

Fructele se spală, se taie, curăță și se pun în oală, apa peste și se fierb jumătate de oră, să aromatizeze apa. Trebuie să fie moi la final, dar nu împrăștiate.

Se storc de zeama din pulpă (eu le-am presat între mâini). Nu presați pe sită, căci va trece și pulpă, avem nevoie doar de lichid curat.

La 1 l de zeamă se pune 1 kg de zahăr. Se lasă zahărul să se topească în sucul cald, apoi se pune oala pe foc și se fierbe, la foc mediu, până când e închegată. Se spumează și se pune în borcane sterilizate.

Se învelesc borcanele într-o pătură și se lasă câteva zile să se răcească.

Cum știi că e închegată?

Faci testul linguriței. Pui puțină peltea pe o farfurie și o întinzi. Aștepți să se răcească. Treci vârful linguriței prin mijloc. Dacă rămâne spațiu, e gata. Dacă laturile se reunesc, mai trebuie fiartă. Nu o fierbeți prea mult, că va deveni cleioasă.