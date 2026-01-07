Dacă vrei să reduci consumul de carne în perioada sărbătorilor sau pur și simplu să adaugi un preparat sănătos și sățios pe masă, mâncarea de conopidă este alegerea perfectă.

Această legumă versatilă se gătește rapid, se combină ușor cu condimentele preferate și poate fi servită atât ca fel principal, cât și ca garnitură lângă alte preparate. În plus, este ușor de digerat și plină de vitamine, ceea ce o face potrivită pentru mesele festive fără excese.

Ingrediente

1 conopidă mare

1 ceapă mare tocată

2-3 căței de usturoi

2 linguri ulei

1 lingură pastă de roșii sau 200 ml suc de roșii

1 linguriță boia dulce

Sare și piper după gust

1 foaie de dafin (opțional)

1 linguriță cimbru sau mărar (opțional)

500 ml apă sau supă de legume

Pătrunjel verde pentru final

Mod de preparare

Desfă conopida în buchețele și spal-o bine. Opțional, o poți fierbe 5–7 minute în apă cu sare, doar cât să se înmoaie puțin, apoi o scurgi.

Într-o cratiță încălzește uleiul și călește ceapa până devine sticloasă. Adaugă usturoiul și mai lasă 1 minut.

Pune pasta de roșii sau sucul de roșii, amestecă și lasă să fiarbă ușor 1–2 minute.

Adaugă buchețelele de conopidă, condimentează cu sare, piper, boia, dafin și cimbru (dacă îți place).

Toarnă apa sau supa de legume cât să acopere ușor conopida, apoi lasă totul să fiarbă la foc mic 15–20 de minute, până când conopida este fragedă și sosul s-a legat.

Potrivește gustul și presară pătrunjel verde înainte de servire.

Cum se servește