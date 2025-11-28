Supa cremă dintr-o varietate de legume este oricând apreciată pe masă în perioada rece a anului. Și nu este doar un preparat ușor de gătit în casă, dar cu puțină imaginație devine și un prim fel pentru o masă festivă.

Ingrediente

200 de g de conopidă

75 de g de gulii

4 bucăți sparanghel

5 g de nucșoară

5 g de boia de ardei iute sau dulce, după gust

Sare de mare

Piper negru proaspăt.

Mod de preparare

Tăiați cuburi gulia și conopida și fierbeți-le până când gulia se înmoaie foarte bine, ca pentru piure.

Apoi pasați-le sau puneți-le într-un blender și faceți un piure.

Adăugați nucșoara și boiaua, asezonați cu sare și piper și amestecați.

Frigeți 1-2 minute sparanghelul într-o tigaie, (tăiat în prealabil în bastonașe subțiri), până se rumenește.

Puneți supa într-un bol, aranjați sparanghelul ca în imagine în mijlocul farfuriei.

Puteți înlocui sparanghelul cu nuci tocate și trase la tigaie sau cu bucățele de jamón/prosciutto crudo.

Poftă bună!