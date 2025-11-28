Supa cremă dintr-o varietate de legume este oricând apreciată pe masă în perioada rece a anului. Și nu este doar un preparat ușor de gătit în casă, dar cu puțină imaginație devine și un prim fel pentru o masă festivă.
Ingrediente
200 de g de conopidă
75 de g de gulii
4 bucăți sparanghel
5 g de nucșoară
5 g de boia de ardei iute sau dulce, după gust
Sare de mare
Piper negru proaspăt.
Mod de preparare
Tăiați cuburi gulia și conopida și fierbeți-le până când gulia se înmoaie foarte bine, ca pentru piure.
Apoi pasați-le sau puneți-le într-un blender și faceți un piure.
Adăugați nucșoara și boiaua, asezonați cu sare și piper și amestecați.
Frigeți 1-2 minute sparanghelul într-o tigaie, (tăiat în prealabil în bastonașe subțiri), până se rumenește.
Puneți supa într-un bol, aranjați sparanghelul ca în imagine în mijlocul farfuriei.
Puteți înlocui sparanghelul cu nuci tocate și trase la tigaie sau cu bucățele de jamón/prosciutto crudo.
Poftă bună!