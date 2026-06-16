Pentru miliarde de oameni din întreaga lume, orezul este un aliment consumat aproape zilnic. Totuși, înainte de a ajunge în oală, mulți îl spală de mai multe ori, până când apa devine limpede. Dar este acest pas cu adevărat necesar?

Potrivit unei analize publicate de Live Science, oamenii de știință au studiat în ultimii ani efectele spălării orezului asupra texturii, valorii nutritive și capacității de a elimina anumite substanțe nedorite, precum praful, arsenicul sau microplasticele.

De ce apa devine albicioasă când speli orezul

Orezul este cultivat în câmpuri inundate și, după recoltare, trece printr-un proces de prelucrare pentru îndepărtarea învelișului exterior. În timpul măcinării, unele boabe sunt afectate, iar la suprafața lor rămâne un strat fin de amidon.

Atunci când orezul este clătit, o parte din acest amidon se desprinde și colorează apa într-o nuanță albicioasă.

Mulți bucătari consideră că spălarea orezului ajută la obținerea unor boabe mai separate și mai puțin lipicioase după gătire.

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Schimbă spălarea textura orezului?

Cercetătorii au analizat această ipoteză într-un studiu publicat în 2017. Rezultatele au arătat că amidonul de la suprafața boabelor nu este principalul factor care determină cât de lipicios devine orezul după fierbere.

Textura finală depinde în mare măsură de tipul de orez și de compoziția sa naturală. Cu toate acestea, spălarea poate îndepărta excesul de amidon de la exterior și poate contribui la obținerea unui aspect mai curat al preparatului.

Ajută la eliminarea arsenicului?

Unul dintre argumentele invocate frecvent în favoarea spălării orezului este reducerea cantității de arsenic, un element care poate fi absorbit din sol și apă în timpul cultivării.

Studiile arată că spălarea poate reduce într-o anumită măsură nivelul de arsenic de la suprafața boabelor, însă efectul este limitat. Cercetătorii spun că metodele de gătire care folosesc mai multă apă, eliminată ulterior, sunt mai eficiente în reducerea conținutului de arsenic decât simpla clătire.

Ce se întâmplă cu microplasticele și impuritățile

Spălarea orezului poate elimina și o parte dintre impuritățile acumulate în timpul procesării, transportului și depozitării. Unele cercetări sugerează că prin clătire poate fi redusă și o parte din cantitatea de microplastice aflată la suprafața boabelor.

Totuși, specialiștii subliniază că efectele diferă în funcție de tipul de orez, modul de procesare și condițiile de depozitare.

Merită să speli orezul?

Spălarea nu transformă radical textura orezului și nu elimină complet arsenicul, însă poate îndepărta excesul de amidon, particule de praf și unele impurități de la suprafața boabelor.

În plus, pentru multe culturi culinare, clătirea orezului înainte de gătire rămâne un pas tradițional care contribuie la aspectul și consistența preparatului final.