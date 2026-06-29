Meniul fotbaliștilor norvegieni aflați la Campionatul Mondial este de o importanță majoră pentru bucătarul responsabil cu planificarea meselor. Pentru că, atunci când vine vorba despre performanță la cel mai înalt nivel, talentul și antrenamentele nu sunt suficiente.

În cazul naționalei Norvegiei, unul dintre cele mai importante „transferuri” pentru Campionatul Mondial din Statele Unite nu a fost un jucător, ci peste 500 de kilograme de fructe de mare aduse direct din Norvegia.

În spatele meniului care îi alimentează pe Erling Haaland și colegii săi se află bucătarul Aron Espeland, care și-a mutat temporar bucătăria de la Brasserie France din Oslo în hotelul echipei din Greensboro, Carolina de Nord.

„Este o sarcină solicitantă să planifici și să servești patru mese pe zi pentru peste 60 de persoane, timp de mai multe săptămâni. Dar, datorită ingredientelor extraordinare din Norvegia, suntem pregătiți pentru această provocare. Abia aștept să-mi fac partea pentru ca jucătorii să performeze la cel mai înalt nivel”, spune Espeland.

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Meniul fotbaliștilor norvegieni: somon, halibut și crab regal, în meniul echipei

Alături de bucătarii Eirik Tufte și Christian Karlsson, Espeland pregătește zilnic meniuri adaptate cerințelor nutriționale ale sportivilor de elită.

Din Norvegia au fost transportate aproximativ 500 de kilograme de fructe de mare, iar lista ingredientelor impresionează: somon, păstrăv, cod saithe, char arctic, calcan, halibut, crab regal, crab de zăpadă și langustine.

„Jucătorii norvegieni iubesc peștele și fructele de mare, așa că pot promite că vor avea parte de cele mai bune produse cât timp sunt în SUA”, afirmă bucătarul.

Fructele de mare furnizează proteine de înaltă calitate

În fotbalul modern, alimentația este tratată la fel de riguros ca pregătirea fizică.

„O nutriție corectă este esențială atunci când evoluezi la cel mai înalt nivel. Responsabilitatea noastră este să construim meniuri variate, gustoase, sănătoase și echilibrate”, explică Espeland.

Fructele de mare furnizează proteine de înaltă calitate, necesare refacerii musculare, dar și nutrienți precum acizii grași Omega-3, vitaminele A, B12 și D, fier și seleniu.

Specialiștii în nutriție sportivă arată că Omega-3 contribuie la buna funcționare a sistemului cardiovascular, susține funcția pulmonară și poate îmbunătăți viteza de reacție și capacitatea de luare a deciziilor — două calități esențiale pentru un fotbalist de elită.

La fel de importantă este vitamina D, implicată în menținerea forței musculare, reducerea riscului de accidentări și susținerea sistemului imunitar. Numeroase studii au arătat că mulți sportivi de performanță au un deficit al acestei vitamine, motiv pentru care peștele gras ocupă un loc central în alimentația lor.

Mesele sunt planificate în funcție de antrenamente, meciuri și perioadele de odihnă

Meniul echipei nu este gândit doar pentru ziua meciului.

După efortul intens, fructele de mare bogate în Omega-3 contribuie la reducerea inflamației și accelerează recuperarea musculară. Proteinele ajută la refacerea fibrelor musculare, fierul combate oboseala, iar zincul susține procesele de vindecare.

În sportul de performanță, alimentația este considerată parte a procesului de recuperare, iar mesele sunt planificate în funcție de antrenamente, meciuri și perioadele de odihnă.

Pentru Aron Espeland, rolul bucătarului depășește simpla pregătire a hranei.

„Mâncarea bună creează o atmosferă plăcută. Când petreci atât de mult timp împreună, mesele devin momente importante pentru întreaga echipă. Acum trebuie doar să ne bucurăm de experiența din SUA, pentru că va rămâne o amintire pe viață.”

Meciul dintre Norvegia și Franța are și o dimensiune gastronomică

Interesant este că meciul dintre Norvegia și Franța are și o dimensiune gastronomică.

Cele două țări domină de ani buni clasamentul competiției Bocuse d’Or, considerată campionatul mondial al gastronomiei. Norvegia conduce în prezent clasamentul istoric cu 13 medalii, urmată îndeaproape de Franța, cu 12.

Chef Christian André Pettersen, medaliat cu argint la Bocuse d’Or Europe și viitor reprezentant al Norvegiei la finala mondială din 2027, recunoaște influența bucătăriei franceze asupra formării sale profesionale, dar nu are nicio ezitare când vine vorba despre materia primă.

„Franța are o cultură culinară extraordinară, însă nu are cele mai bune fructe de mare din lume. Noi le avem.”

În opinia sa, faptul că jucătorii naționalei sunt hrăniți cu produse norvegiene de cea mai bună calitate reprezintă un avantaj important.

„La Campionatul Mondial, presiunea este uriașă. Alimentația nu trebuie doar să asigure energia necesară, ci și recuperarea. Este liniștitor să știi că echipa beneficiază de cele mai bune fructe de mare din Norvegia”, spune acesta pentru euromeatnews.com

Pentru naționala Norvegiei, performanța începe înainte de fluierul de start. În bucătărie, fiecare ingredient este ales cu aceeași precizie cu care fotbaliștii își pregătesc fiecare fază de joc, iar cele 500 de kilograme de fructe de mare transportate peste Atlantic sunt dovada vie că niciun efort nu este prea mare, atunci când vine vorba de succesul echipei naționale a Norvegiei.