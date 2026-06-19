Pentru un gust de vară grecească, primul preparat care ne vine în minte este, fără îndoială, clasica salată (Horiatiki). Proaspătă, hidratantă și plină de culori, ea reprezintă prânzul sau cina ideală pentru zilele caniculare. Secretul ei stă în simplitatea ingredientelor, dar și în calitatea lor: roșiile trebuie să fie coapte și zemoase, castraveții proaspeți și crocanți, uleiul de măsline extravirgin și, bineînțeles, brânza bine potrivită. Dacă vorbim de horiatiki, brânza e musai feta, dar dacă facem o reinterpretare o putem înlocui cu opțiuni la fel de gustoase.

Salata grecească tradițională. „Horiatiki” ca la tavernă

Aceasta este rețeta de bază, neschimbată de generații în satele grecești. Spre deosebire de versiunile comerciale, o salată grecească autentică nu conține niciodată salată verde, ouă sau șuncă.

Ingrediente:

3-4 roșii bine coapte (tăiate felii mari)

1 castravete (tăiat rondele groase sau cubulețe)

1 ceapă roșie (tăiată peștișori subțiri)

1 ardei gras verde (tăiat inele sau cubulețe)

O mână de măsline Kalamata (cu tot cu sâmburi)

1 bucată de brânză feta (pusă deasupra, nu tăiată cubulețe)

Ulei de măsline extravirgin, oțet de vin roșu, oregano uscat și sare.

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Preparare:

Într-un bol adânc, așază roșiile, castraveții, ardeiul și ceapa. Adaugă măslinele, stropește totul generos cu ulei de măsline și un strop de suc de lămâi, apoi presară puțină sare. Deasupra legumelor se așază o bucată întreagă de brânză feta. Presară din abundență oregano uscat peste brânză și mai stropește o dată cu ulei de măsline. Se servește obligatoriu cu pâine proaspătă pentru a absorbi sosul delicios format la bază.

Iată și 3 variante de a prepara altfel salata grecească în această vară:

Varianta cremoasă cu brânză de capră moale și proaspătă

Brânza cu care înlocuiești feta trebuie să fie de capră, cremoasă și untoasă . Se rupe bucățele care se presară peste salată, sau se taie o felie dacă e rulou. În ultimul caz o poți „marca” puțin, pe ambele fețe pe un grătar. Deasupra merge și o linguriță de miere și busuioc proaspăt în loc de oregano.

Varianta cu hallumi la grătar

Dacă vrei să transformi salata grecească într-o cină mai sofisticată adaugi hallumi prăjită în loc de feta. Îi dă o notă caldă și o consistență aparte. Taie hallumi în felii de grosimea unui deget și pune-le pe grătar. Aează-le deasupra salatei și presară apoi ulei de măsline și oregano.

Varianta cu brânză pane, totul crocant, iar brânza curge când o tai

Dacă ți-e poftă și de o salată grecească, dar și de un cașcaval pane, nimeni nu te împiedică să le combini. Pune feliile de cașcaval tăiate cam de grosimea unui deget în congelator pentru o oră. Apoi le tăvălești prin făină, ou și pesmet și le prăjești în baie de ulei la 180 de grade C.

Scurge uleiul pe un prosop de hârtie și pune brânza astfel prăjtă pe salată, înlocuind cu ea feta. Pentru o aromă fructată poți adăuga și câteva bucățele de căpșune sau zmeură.

Poftă buna!