Piața de distribuție a produselor alimentare și de larg consum din România trece printr-un nou proces de consolidare. Aquila, unul dintre jucătorii importanți din domeniu, a aprobat începerea procedurilor pentru fuziunea prin absorbție a Parmafood Group Distribution, companie preluată în urmă cu doi ani. Procesul urmărește integrarea celor două structuri într-o singură organizație și ar putea avea efecte asupra modului în care brandurile și produsele ajung în magazine, restaurante și în celelalte canale de vânzare.

Aquila și Parmafood Group Distribution intră într-o structură comună

Decizia de inițiere a fuziunii a fost aprobată de Aquila, compania urmând să absoarbă Parmafood Group Distribution. Achiziția Parmafood Group Distribution a fost realizată în aprilie 2024, iar noul pas vine în continuarea procesului de integrare a companiei în structura Aquila.

Potrivit conducerii Aquila, fuziunea este gândită astfel încât activitățile celor două companii să funcționeze într-un sistem comun, cu obiectivul de a valorifica mai bine resursele și relațiile comerciale existente.

- articolul continuă mai jos -

„Fuziunea permite trecerea la o structură comună, menită să genereze noi sinergii comerciale şi financiare, să asigure o eficienţă maximă a activităţilor comerciale şi operaţionale.”Declarația îi aparține directorului general Aquila, Cătălin Vasile, și a fost transmisă într-un comunicat al companiei, citat de Agerpres.

Clienții și furnizorii, în centrul procesului de integrare

Un aspect important menționat de companie este continuitatea relațiilor comerciale existente. Potrivit lui Cătălin Vasile, procesul de fuziune nu ar trebui să modifice modul în care sunt derulate colaborările cu clienții și furnizorii celor două companii. „Pe parcursul procesului, continuitatea relaţiilor cu clienţii şi furnizorii rămâne o prioritate, fără modificări în modul de derulare a colaborărilor.”

Experiența acumulată de echipa Parmafood Group Distribution este, de asemenea, inclusă în planul de integrare. „Experienţa, competenţele şi relaţiile comerciale dezvoltate de echipa Parmafood Group Distribution vor fi valorificate în continuare şi vor contribui la dezvoltarea afacerii într-o structură integrată, cu o acoperire şi mai puternică la nivel naţional.”

Pentru industria alimentară și de bunuri de larg consum, o astfel de integrare poate însemna o rețea de distribuție mai unitară și o coordonare mai strânsă între vânzări, logistică și activitățile de promovare a brandurilor.

Nu este prima fuziune realizată de Aquila

Aquila are deja experiență în integrarea prin fuziune a unor companii pe care le-a achiziționat. Un exemplu este Seca Distribution, pentru care procesul de fuziune a fost realizat în 2019. Ulterior, în 2021, compania a trecut printr-un proces similar și în cazul Agrirom.

Fuziunea cu Parmafood Group Distribution se înscrie astfel într-o strategie pe care Aquila a mai aplicat-o în urma unor achiziții.

Brandurile ajung în magazine, restaurante și HoReCa

Activitatea Aquila acoperă mai multe segmente ale pieței de consum. Compania distribuie și dezvoltă branduri pentru retailul modern, comerțul tradițional și sectorul HoReCa, dar și pentru alte canale specializate.

Modelul său de activitate reunește mai multe componente: vânzări, trade marketing, execuție comercială și logistică. Prin această platformă integrată, produsele pot ajunge de la producători și furnizori către magazine, restaurante și alte puncte de consum.

Compania operează în prezent în România, Republica Moldova și Ungaria, ceea ce îi oferă o prezență regională pe piața distribuției de bunuri de larg consum.

De la o companie fondată în 1994 la o prezență regională

Aquila a fost înființată în 1994 de antreprenorii Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile.În aproape trei decenii de activitate, compania și-a extins operațiunile și portofoliul, iar un moment important în dezvoltarea sa a fost listarea la Bursa de Valori București, în noiembrie 2021.

Integrarea Parmafood Group Distribution reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea structurii Aquila, într-o piață în care distribuția, logistica și accesul rapid la magazine și restaurante au un rol important în succesul brandurilor alimentare.

Pentru consumatorul final, o astfel de fuziune este mai puțin vizibilă direct. În spatele produselor pe care le găsim pe rafturile magazinelor sau în meniurile restaurantelor se află însă rețele complexe de distribuție, logistică și promovare, iar consolidarea acestor rețele poate schimba modul în care companiile își organizează activitatea pe piața alimentară.