Sistemul actual de comercializare a inputurilor agricole ar trebui schimbat pentru a oferi mai multă transparență fermierilor și pentru a elimina practicile comerciale care pot genera dezechilibre financiare.

Aceasta este opinia lui Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, care propune ca produsele agricole să fie facturate direct la prețul net, fără mecanisme complexe de discount acordate ulterior.

În primul rând, credem că ar trebui ca facturarea inputurilor să se facă la preț net. Fermierul trebuie să știe foarte clar, foarte simplu, cât are de plătit pentru inputurile respective”, a declarat Liviu Dobre la podcastul ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

Sistemul actual poate crea confuzii și situații nedrepte

Potrivit acestuia, în prezent, numeroși distribuitori facturează produsele la prețul de listă, urmând ca ulterior să acorde reduceri consistente dacă plata este efectuată la termen.

„În sistemul actual, practic, fermierul cumpără marfă la preț de listă, 100 de lei de produse, iar distribuitorul îi spune: dacă plătești la timp, la scadență, o să-ți acord un discount de 30-40%”, a explicat CEO-ul Agricover Holding.

În opinia sa, acest model lasă loc unor situații care îi pot dezavantaja serios pe agricultori.

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„Din nefericire, acest sistem lasă și loc la abuzuri. Am întâlnit cazuri de fermieri care au întârziat o singură săptămână la plată și, pentru că au întârziat o săptămână, au pierdut un discount de 30%”, a spus Dobre.

Penalități clare, nu pierderea reducerilor

În locul acestui mecanism, reprezentantul Agricover propune ca fermierii să primească de la început prețul real al produselor, iar eventualele întârzieri la plată să fie sancționate prin penalități contractuale, nu prin pierderea unor reduceri foarte mari.

„După părerea noastră, trebuie să ne schimbăm cu toții politicile comerciale și să facturăm la preț net. Dacă fermierul întârzie, atunci i se calculează penalizări conform contractului. Dar prețul trebuie să fie cel real”, a subliniat acesta.

Facturile umflate afectează accesul la finanțare

Liviu Dobre atrage atenția că sistemul actual nu produce doar confuzie, ci poate influența și relația fermierilor cu băncile.

Atunci când un agricultor solicită un credit, instituția financiară analizează valoarea datoriilor înscrise în documentele contabile. Dacă factura este emisă la prețul de listă, gradul de îndatorare apare mai mare decât este în realitate.

„Trebuie să facem asta, în primul rând pentru că trebuie să fim transparenți. Iar al doilea rând este că, atunci când fermierul cumpără inputurile la preț de listă și merge la bancă să ceară un credit, banca vede un grad de îndatorare mai mare decât cel real”, a explicat CEO-ul Agricover Holding, la podcastul ”Agricultura în schimbare”.

Acesta a oferit și un exemplu concret: „Banca va vedea o datorie de 100 de lei, când în realitate datoria este de 60 de lei.”

Apel pentru schimbarea practicilor comerciale

În viziunea lui Liviu Dobre, trecerea la facturarea la preț net ar aduce mai multă transparență în relația dintre distribuitori și fermieri, ar elimina interpretările privind reducerile comerciale și ar reflecta corect situația financiară a exploatațiilor agricole în fața instituțiilor de credit.

Propunerea acestuia vine într-o perioadă în care agricultura traversează un proces de restructurare, iar accesul la finanțare și gestionarea eficientă a fluxurilor de numerar devin tot mai importante pentru supraviețuirea și dezvoltarea fermelor.