Controversatul acord de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur ajunge astăzi la vot, la reuniunea liderilor europeni. Dacă va fi aprobat, tratatul UE-Mercosur va duce la crearea celei mai mari piețe de liber schimb din lume, cu aproximativ 700 de milioane de consumatori și o integrare economică fără precedent între cele două blocuri.

Deși președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ferm că Parisul va vota împotriva acordului, opoziția Franței pare insuficientă pentru a bloca tratatul. Italia – care până de curând era în tabăra criticilor – pare că a fost convinsă de concesiile făcute de Comisia Europeană și înclină să se alăture statelor favorabile acordului. Germania conduce blocul țărilor care susțin proiectul și consideră tratatul esențial în actualul context geopolitic.

Franța rămâne principalul adversar, dar riscă să piardă bătălia

Emmanuel Macron a confirmat că va vota împotriva acordului, iar Franța a încercat în ultimele luni să construiască o alianță de opoziție împreună cu Polonia, Ungaria, Austria și Irlanda. Totuși, balanța pare să se încline în favoarea taberei conduse de Germania, care susține semnarea rapidă a acordului. Dacă tratatul este aprobat astăzi, semnarea oficială urmează să aibă loc săptămâna viitoare, în Paraguay, de către șefa Comisiei Europene.

Franța cere clauze de protecție mult mai ferme pentru agricultură, inclusiv posibilitatea reintroducerii tarifelor dacă prețurile pe piață scad cu 5% (față de 8%, cât prevede în prezent acordul), dar și restricții pentru importul alimentelor tratate cu pesticide interzise în UE.

Italia, cheia votului decisiv

Schimbarea de ton a Italiei este crucială. Oficialii de la Roma au transmis că sunt mulțumiți de măsurile suplimentare propuse de Comisia Europeană, inclusiv un pachet major de sprijin de 45 de miliarde de euro pentru fermieri, care ar urma să compenseze reducerile planificate ale finanțării agricole.

Ministrul italian de externe Antonio Tajani a declarat că Italia a susținut întotdeauna concluzionarea acordului, iar ministrul agriculturii Francesco Lollobrigida a vorbit despre noi oportunități pentru exportatorii italieni de produse alimentare. Chiar dacă autoritățile de la Roma încă solicită întărirea mecanismelor de protecție a pieței europene, semnalele indică faptul că Italia ar putea vota „pentru”, permițând trecerea tratatului.

Val de proteste în Europa: fermierii se tem de distrugerea pieței agricole

În timp ce liderii politici negociază, fermierii europeni protestează masiv. În Belgia, sindicatul flamand Boerenbond a organizat o acțiune simbolică în fața Parlamentului European, instalând standuri cu cartofi prăjiți, stufat tradițional și gofre pentru a arăta ce riscă să fie pierdut dacă agricultura locală va fi lovită de importurile ieftine din America de Sud. Ei susțin că produsele Mercosur ar avea standarde sanitare și de mediu mai slabe și ar fi imposibil de concurat.

În Germania, alianța „Wir haben es satt” a cerut respingerea acordului, acuzând că acesta pune presiune pe ferme, reduce calitatea produselor și afectează atât agricultorii europeni, cât și pe cei sud-americani. Criticii avertizează și că anumite practici permise în America de Sud – precum folosirea antibioticelor pentru stimularea creșterii – contravin normelor europene.

Franța a fost scena unora dintre cele mai dure proteste. Fermierii au intrat cu tractoarele în Paris, blocând drumuri centrale până aproape de Turnul Eiffel și Arcul de Triumf, exprimându-și furia față de ceea ce consideră a fi un acord care le va distruge veniturile și piața internă. Sentimentul, spun ei, oscilează între „resentiment și deznădejde”.

Ce își propune acordul UE-Mercosur

Acordul ar urma să conecteze economic Uniunea Europeană cu Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay, facilitând comerțul și investițiile. În prezent, UE este deja al doilea cel mai mare partener comercial al Mercosur, cu exporturi de bunuri de 57 miliarde de euro în 2024 și servicii de 29 miliarde de euro în 2023. De asemenea, UE este principalul investitor străin în regiune, cu 390 de miliarde de euro investiții.

Comisia Europeană susține că tratatul:

va reduce barierele tarifare și non-tarifare

va sprijini companiile mici și mijlocii

va crea un cadru stabil și predictibil pentru investiții

va promova dezvoltarea sustenabilă, protecția mediului și drepturile lucrătorilor

Executivul european descrie acordul drept unul de tip „win-win”, insistând că va aduce creștere economică, locuri de muncă și stabilitate strategică într-un context global complicat.

Un vot cu miză uriașă pentru viitorul economic și agricol al UE

Astăzi, liderii europeni decid dacă UE face pasul către cea mai mare zonă de liber schimb din lume sau cedează presiunilor interne și îngrijorărilor fermierilor. Germania apasă pentru aprobarea rapidă, Franța rezistă până în ultima clipă, iar Italia pare să încline balanța.