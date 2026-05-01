01 mai 2026, Rețete
Pe lângă tradiționala bere pentru mici pune și o limonadă sau o sangria lângă grătarul de 1 Mai/ Cum faci limonadă braziliană virală sau sangria cu fructe și fără zahăr
Foto: Budget Bytes
Sărbătoarea de 1 Mai înseamnă grătar și multă carne. Experiența culinară poate fi ridicată însă ridicată la un alt nivel dacă, pe lângă clasica bere pe care o punem lângă mici, adaugăm și băuturi răcoritoare care să echilibreze aromele intense ale cărnii. Iată cum poți pregăti două dintre cele mai populare băuturi ale sezonului cald: celebra limonadă braziliană cremoasă și virală în mediul online, dar și o sangria spaniolă autentică, fără zahăr adăugat.

Limonada braziliană/ Virală, răcoroasă și cremos/ O prepari în 5 minute

Această băutură, cunoscută în Brazilia sub numele de limonada suiça, a devenit virală datorită texturii sale surprinzătoare. Deși se numește limonadă, vedeta este lămâia verde (lime).

Ingrediente necesare:

  • 5 lime proaspete;

  • 1/2 cană de lapte condensat îndulcit;

  • 4 căni de apă;

  • Multă gheață.

Dacă vreți o cantitate mai mică, reduceți ingredientele proporțional.

Preparare:

  1. Taie 4 dintre cele 5 lime în câte 8 bucăți.

  2. Pune bucățile de fruct (cu tot cu coajă), apa și laptele condensat în blender.

  3. Secretul acestei limonade este să mixezi totul timp de maximum 10-15 secunde. Dacă procesezi prea mult, coaja va lăsa un gust amar.

  4. Strecoară lichidul printr-o sită fină într-o carafă plină cu gheață.

  5. Stoarce ultima lămâie direct în carafă pentru un plus de prospețime și servește imediat.

Sangria cu vin sau cava (vin spumos)/ Gustul verii spaniole

Dacă preferi o băutură alcoolică fructată, sangria este alegerea ideală. Este versatilă și poate fi adaptată după preferințe, folosind vin roșu sau cava (vin spumant spaniol).

Ingrediente:

  • Vin: O sticlă de vin roșu tânăr sau vin spumos;

  • Fructe: Portocale, lămâi, piersici, mere, căpșuni sau fructe de pădure (tăiate cubulețe);

  • Tărie: Un strop de coniac, brandy sau Cointreau; puțin gin; puțin vermut:

  • Suc pentru aciditate: O Fanta de lămâie fără zahăr sau o limonadă cu apă minerală;

  • Câteva picături de angostura pentru potențarea aromei (opțional);

  • Cuburi de gheață din belșug.

Cum o prepari fără zahăr:

Tradițional, sangria poate include zahăr, însă poți obține o variantă excelentă bazându-te pe dulceața naturală a fructelor.

  1. Pune în o treime de carafă mare cuburi de gheață.

  2. Adaugă fructele tăiate și toarnă peste ele vinul și sucul.

  3. Adaugă și restul de alcool.

  4. Picură și potențiatorul de aromă.

  5. Amestecă totul cu o lingură de lemn curată.

De ce să alegi aceste băuturi la grătar?

Limonada braziliană merge excelent lângă o carne mai macră datorită texturii cremoase, în timp ce aciditatea și fructele din sangria mai taie din grăsimea cefei de porc.

Sunt perfecte și cu o salată ori un platou de brânză.

Indiferent de alegere, ambele băuturi vor aduce un plus de culoare și prospețime mesei tale de 1 Mai.



Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

VIDEO | Corcodușele au ajuns la 200-250 lei/kg în piețele din România / Anul trecut se vindeau cu 20 de lei / Cererea, mai mare pe fondul unui trend viral pe TikTok
FOTO-VIDEO | Cozi uriașe la mici, de 1 Mai, în Piața Obor. Oamenii așteaptă zeci de minute pentru o porție / Un mic se vinde cu 6 lei, iar pentru extra-muștar se plătește 2 lei
Trei trucuri simple pentru spanac perfect: fără dăunători, fără „înflorire" prematură / Cum obții frunze fragede tot sezonul
1 Mai în București, acum 150 de ani / Și atunci sfârâiau grătarele, dar de multe ori petrecerea nu se termina bine
Gustările „nevinovate" de 1 Mai care aduc, de fapt, cele mai multe calorii / Tania Fântână (nutriționist): Paradoxal, carnea este destul de ușor de estimat și de controlat
