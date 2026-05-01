Această băutură, cunoscută în Brazilia sub numele de limonada suiça, a devenit virală datorită texturii sale surprinzătoare. Deși se numește limonadă, vedeta este lămâia verde (lime).
5 lime proaspete;
1/2 cană de lapte condensat îndulcit;
4 căni de apă;
Multă gheață.
Dacă vreți o cantitate mai mică, reduceți ingredientele proporțional.
Taie 4 dintre cele 5 lime în câte 8 bucăți.
Pune bucățile de fruct (cu tot cu coajă), apa și laptele condensat în blender.
Secretul acestei limonade este să mixezi totul timp de maximum 10-15 secunde. Dacă procesezi prea mult, coaja va lăsa un gust amar.
Strecoară lichidul printr-o sită fină într-o carafă plină cu gheață.
Stoarce ultima lămâie direct în carafă pentru un plus de prospețime și servește imediat.
Dacă preferi o băutură alcoolică fructată, sangria este alegerea ideală. Este versatilă și poate fi adaptată după preferințe, folosind vin roșu sau cava (vin spumant spaniol).
Vin: O sticlă de vin roșu tânăr sau vin spumos;
Fructe: Portocale, lămâi, piersici, mere, căpșuni sau fructe de pădure (tăiate cubulețe);
Tărie: Un strop de coniac, brandy sau Cointreau; puțin gin; puțin vermut:
Suc pentru aciditate: O Fanta de lămâie fără zahăr sau o limonadă cu apă minerală;
Câteva picături de angostura pentru potențarea aromei (opțional);
Tradițional, sangria poate include zahăr, însă poți obține o variantă excelentă bazându-te pe dulceața naturală a fructelor.
Pune în o treime de carafă mare cuburi de gheață.
Adaugă fructele tăiate și toarnă peste ele vinul și sucul.
Adaugă și restul de alcool.
Picură și potențiatorul de aromă.
Amestecă totul cu o lingură de lemn curată.
Limonada braziliană merge excelent lângă o carne mai macră datorită texturii cremoase, în timp ce aciditatea și fructele din sangria mai taie din grăsimea cefei de porc.
Sunt perfecte și cu o salată ori un platou de brânză.
Indiferent de alegere, ambele băuturi vor aduce un plus de culoare și prospețime mesei tale de 1 Mai.
