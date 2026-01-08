Sectorul agricol spaniol este în pragul unei revolte totale. În timp ce Bruxelles-ul încearcă să calmeze spiritele cu promisiuni financiare de ordinul zecilor de miliarde, fermierii au ieșit deja cu tractoarele pe străzi, suspectând că sunt folosiți ca „monedă de schimb” în jocurile politice și comerciale ale Uniunii Europene, relatează Agroinformacion.

Oferta Președintei CE privită cu scepticism

Structura Coordonatoare a Organizațiilor Spaniole de Agricultori și Crescători de Animale și-a exprimat scepticismul față de anunțul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind o alocare de 45 de miliarde de euro în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2028-2034.

Fermierii cer transparență totală și vor să știe de unde provin exact acești bani. Ei avertizează că momentul ales pentru acest anunț nu este întâmplător, ci reprezintă o încercare de a „anestezia” protestele în pragul semnării controversatului acord cu Mercosur (blocul comercial al Americii de Sud).

„Comisia Europeană nu poate schimba vaci pe mașini și să numească asta progres. Nu poate distruge satul european pentru a mulțumi industria auto, sperând apoi să acopere totul cu un cec de origine incertă”, a declarat Miguel Padilla, Secretarul General al COAG. Acesta a catalogat acordul cu America de Sud drept o „trădare”, subliniind că nicio sumă de bani nu poate compensa ruinarea agricultorilor europeni prin importurile masive din țări cu standarde sanitare, de mediu și de muncă mult inferioare celor europene.

Tractoarele blochează Spania: 8 puncte strategice sub asediu

În paralel cu pozițiile oficiale ale organizațiilor, Uniunea Națională a Asociațiilor Sectorului Primar Independent a trecut la acțiune. Începând de joi, 8 ianuarie, la ora 9:00, au fost convocate manifestații și „tractorade” în opt puncte diferite ale țării.

Țintele principale ale protestatarilor includ:

Frontiera cu Franța: Blocaje strategice organizate de „Revolta Pagesa” pentru a opri fluxul comercial între cele două țări.

Portul Tarragona: Un punct cheie al Cataloniei pentru importuri și exporturi.

Coloane de tractoare au fost raportate în Guadalajara, Vitoria, Zamora, Burgos, Segovia, Soria și Valencia .

Santander: Mari proteste programate pentru vineri, unde crescătorii de animale din Cantabria vor mărșălui prin centrul orașului.

Ultimatumul fermierilor

Graba mobilizării este dictată de calendarul de la Bruxelles. Uniunea Europeană preconizează semnarea acordului de liber schimb cu țările Mercosur lunea viitoare, pe 12 ianuarie. Fermierii consideră acest pact o „amenințare directă” la adresa suveranității alimentare a Spaniei.

Dincolo de acest acord, sectorul primar traversează una dintre cele mai mari crize din istorie. Politicile actuale, precum Pactul Verde European (Green Deal) sau strategia „De la fermă la furculiță” (Farm to Fork), sunt considerate de manifestanți drept „eșuate și nefaste”, ducând la o pierdere totală a rentabilității pentru micii producători.

Un calendar al protestelor ce se întinde până în februarie

Fermierii spanioli avertizează că acesta este doar începutul. După blocajele de săptămâna aceasta, sunt deja programate noi acțiuni:

15 ianuarie: Protest la Irún (frontiera cu Franța) din cauza situației sanitare a bovinelor.

11 februarie: O mare mobilizare cu tractoare anunțată în Madrid, vizând direct sediul guvernului, pentru a protesta împotriva tăierilor bugetare din viitoarea PAC.

Mesajul fermierilor către guvernul de la Madrid și către Bruxelles este unitar: agricultorii europeni nu vor „pomeni” de ultimă oră, ci politici coerente care să le protejeze viitorul în fața concurenței neloiale.