Polonia susține măsuri de protecție mai stricte în negocierile acordului comercial UE-Mercosur, fiind sceptică în legătură cu posibilitatea ca el să fie respins în final prin vot în Parlamentul European. Cu alte cuvinte, cum nu crede că sunt șanse reale de a respinge în final acordul, negociază de pe poziții realiste pentru o variantă cât mai avantajoasă posibil pentru sectorul agricol.

Ministrul agriculturii din Polonia a declarat miercuri seara că se așteaptă ca Uniunea Europeană să revină la clauze de protecție mai stricte în cadrul acordului comercial cu Mercosur, în condițiile în care opoziția față de acest pact rămâne puternică în rândul statelor membre cheie.

În urma întâlniri de miercuri de la Bruxelles dintre miniștrii agriculturii UE și comisarii europeni, ministrul polonez al agriculturii, Stefan Krajewski, a declarat că blocul comunitar ia acum în considerare activarea unui mecanism de salvgardare dacă prețurile produselor agricole sensibile din UE scad cu 5%, față de pragul de 8% propus anterior, relatează postul național public de radio.

Oficialul a precizat că Polonia și Franța se opun în continuare acordului, în timp ce poziția Italiei este încă neclară. De asemenea, Ungaria și-a anunțat și ea opoziția, potrivit ministrului adjunct al agriculturii, Adam Nowak. O minoritate de blocaj la votul tratatului în Parlamentul UE presupune cel puțin patru state membre care să reprezinte 35% din populația UE.

„Vrem să blocăm acest acord, aceasta a fost poziția guvernului nostru de la început. Dar, având în vedere dificultatea de a construi o minoritate de blocaj, lucrăm pentru a asigura cele mai bune protecții posibile pentru fermieri”, a declarat Krajewski.

Clauza de salvgardare propusă și votată de Parlamentul European în decembrie s-ar aplica unor produse precum carnea de vită, carnea de pasăre, produsele lactate, zahărul și etanolul. Dacă prețurile scad sub pragul stabilit, UE ar putea suspenda beneficiile comerciale pentru importurile din țările Mercosur.

Krajewski a menționat că pragul inițial a fost stabilit la 10%, redus ulterior la 5% de către Parlamentul European, apoi ridicat la 8%. „Ultimele informații sugerează că se va reveni la 5%”, a spus el, atribuind acest lucru eforturilor europarlamentarilor polonezi Krzysztof Hetman și Dariusz Joński.

Decizia politică privind acordul comercial ar putea fi luată chiar vineri, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE, deși Krajewski a avertizat că aceasta ar putea fi amânată din nou din cauza incertitudinii persistente în rândul statelor membre.