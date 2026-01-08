Cum Italia are pâinea și cuțitul în mână în aceste zile și de votul său de vineri din Parlamentul European depinde soarta tratatului comercial de liber schimb UE-Mercosur, cuvintele ministrului italian de resort devin în aceste ore un fel de ac al balanței.

„Dacă vor fi certificate premizele de garanție pentru sectorul productiv pe care le-am cerut, noi vom aproba semnarea acordului”, a spus ieri Francesco Lollobrigida, ministrul italian al Agriculturii, preluat de agenția Ansa, în cadrul unei întâlniri cu presa la Bruxelles, înaintea reuniunii miniștrilor Agriculturii ai celor 27 state membre.

„Noi suntem o țară exportatoare. Am spus întotdeauna că privim cu ochi pozitivi acordurile internaționale în care se elimină barierele tarifare și netarifare, cu excepția cazurilor în care acestea pun în discuție anumite elemente de logică”, a declarat el, adăugând că atunci când se impun reguli producătorilor „limitându-le capacitatea de a concura prin prețuri, este evident că nu poți avea un sistem tarifar care să le permită altora să concureze prin prețuri”, „pur și simplu pentru că nu respectă aceleași reguli privind drepturile de mediu și drepturile lucrătorilor”. În acest sens, a subliniat el, „chestiunea Mercosur este una colaterală”.

„Nu se mai pot încheia acorduri la nivel internațional care să pună în discuție sistemul nostru economic european”, a afirmat ministrul. „Pentru noi, Mercosur este o oportunitate excelentă ca sistem exportator”. Dar „nu am fost dispuși și nu suntem dispuși să sacrificăm vreun sector”. „Am cerut măsuri de protejare a lumii productive care ar putea fi afectată de acest tip de acord”, a explicat el: „o alocare financiară care să servească la garantarea unor mecanisme în fața fluctuațiilor de piață care să afecteze anumite sectoare”. Există „o frână de siguranță care încă nu ne satisface pe deplin, dar care coboară de la zece la 8%”. „Credem că ar trebui readusă la nivelul de 5% stabilit de Parlamentul European. Ceea ce se aplică produselor noastre trebuie să se aplice și produselor care intră în competiție cu ale noastre”, a mai explicat Lollobrigida.