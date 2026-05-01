Vineri, de 1 Mai, Piața Obor din București a devenit unul dintre cele mai aglomerate puncte din oraș. Zeci de oameni s-au așezat la coadă la grătarele cunoscute din zonă pentru a cumpăra mici, într-o atmosferă tipică de sărbătoare.

Imaginile surprinse de G4Food în cursul zilei arată cozi care se întind pe zeci de metri. Oamenii stau răbdători la rând, unii însoțiți de familie sau prieteni, pentru o porție de mici proaspeți. Timpul de așteptare depășește, în anumite momente, câteva zeci de minute.

Prețurile afișate la unul dintre punctele de vânzare indică 6 lei pentru un mic de 45 de grame. Garniturile și ambalajele se plătesc separat: 2 lei pentru muștar, 1 leu pentru chiflă, dar și 1 leu pentru caserolă sau pungă.

Tradiția grătarului de 1 Mai

Chiar și în aceste condiții, cererea rămâne ridicată. Pentru mulți bucureșteni, tradiția grătarului de 1 Mai continuă în oraș, iar Oborul rămâne unul dintre locurile preferate.

Atmosfera este una relaxată, cu oameni care socializează, discută și își așteaptă rândul, în timp ce zona teraselor este plină.