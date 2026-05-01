FOTO-VIDEO | Cozi uriașe la mici, de 1 Mai, în Piața Obor. Oamenii așteaptă zeci de minute pentru o porție / Un mic se vinde cu 6 lei, iar pentru extra-muștar se plătește 2 lei

01 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food

Vineri, de 1 Mai, Piața Obor din București a devenit unul dintre cele mai aglomerate puncte din oraș. Zeci de oameni s-au așezat la coadă la grătarele cunoscute din zonă pentru a cumpăra mici, într-o atmosferă tipică de sărbătoare.

Vezi galeria foto
5 poze

Imaginile surprinse de G4Food în cursul zilei arată cozi care se întind pe zeci de metri. Oamenii stau răbdători la rând, unii însoțiți de familie sau prieteni, pentru o porție de mici proaspeți. Timpul de așteptare depășește, în anumite momente, câteva zeci de minute.

Prețurile afișate la unul dintre punctele de vânzare indică 6 lei pentru un mic de 45 de grame. Garniturile și ambalajele se plătesc separat: 2 lei pentru muștar, 1 leu pentru chiflă, dar și 1 leu pentru caserolă sau pungă.

cat-costa-micii-obor-1-mai

Tradiția grătarului de 1 Mai

Chiar și în aceste condiții, cererea rămâne ridicată. Pentru mulți bucureșteni, tradiția grătarului de 1 Mai continuă în oraș, iar Oborul rămâne unul dintre locurile preferate.

- articolul continuă mai jos -

Atmosfera este una relaxată, cu oameni care socializează, discută și își așteaptă rândul, în timp ce zona teraselor este plină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

Pe lângă tradiționala bere pentru mici pune și o limonadă sau o sangria lângă grătarul de 1 Mai/ Cum faci limonadă braziliană virală sau sangria cu fructe și fără zahăr
Gustările „nevinovate" de 1 Mai care aduc, de fapt, cele mai multe calorii / Tania Fântână (nutriționist): Paradoxal, carnea este destul de ușor de estimat și de controlat
VIDEO | Semnal de alarmă din partea fermierilor. Florian Ciolacu (CFRO): „Calculele noastre arată că în 2034 vom avea cu 50% mai puțin buget în politica agricolă comună. Nu poți să faci mai mult cu mai puțini bani"
VIDEO | „DISPUTANDUM, un podcast despre gusturi cu Cosmin Dragomir" (Episodul 2) | Chef Mihai Toader: „Bonul mediu a scăzut cu 15%. Nu e o perioadă de profit, ci de continuitate"
De ce fac românii cumpărături peste graniță/ Sunt într-adevăr mai ieftine produsele din Bulgaria și Ungaria?
