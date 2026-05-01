Fructele considerate cândva „ale copilăriei” au devenit, în această primăvară, unele dintre cele mai scumpe produse din piețele din România. Corcodușele importate se vând și cu 200–250 de lei kilogramul, pe fondul unei cereri alimentate de rețelele sociale.

Corcodușele au ajuns să coste în piețele din România până la 200 de lei kilogramul, iar în unele cazuri chiar 250 de lei/kg, depășind prețul cireșelor sau al unor fructe exotice precum papaya ori fructul dragonului. Creșterea abruptă este legată direct de popularitatea câștigată pe TikTok, unde consumul lor a devenit un trend viral, scrie Observatorul Prahovean.

Fructele, aduse în special din Turcia și Grecia, sunt promovate în clipuri scurte în care sunt consumate după un ritual simplu: stropite cu zeamă de lămâie și tăvălite prin sare. Imaginile au strâns sute de mii de vizualizări și au transformat rapid corcodușele într-un produs „de dorit”, mai ales în rândul tinerilor.

10 fructe costă 40 de lei

Cererea ridicată a dus la apariția unor forme neobișnuite de vânzare. În unele piețe, corcodușele sunt comercializate și la bucată, ajungând la aproximativ 3-4 lei fiecare, sau la pahar, unde 10-12 fructe pot costa în jur de 40-45 de lei. Comercianții spun că popularitatea i-a luat prin surprindere, mai ales că anul trecut prețul nu depășea 20 de lei/kg, notează TVR Info.

În acest moment, corcodușele sunt mai scumpe decât cireșele, care se vând cu aproximativ 100 de lei/kg, dar și decât unele fructe importate din Asia sau America Latină. Diferența este cu atât mai vizibilă cu cât, în mod tradițional, aceste fructe erau culese gratuit din copacii de pe marginea drumului sau din grădinile bunicilor.

O parte dintre cumpărători așteaptă apariția producției autohtone, când prețurile ar putea scădea. Până atunci, însă, corcodușele rămân un exemplu de produs sezonier al cărui preț este dictat mai mult de expunerea online decât de raritate sau costuri reale de producție.