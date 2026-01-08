Agricultorii germani anunță proteste ample la Berlin pentru 17 ianuarie și presează pentru respingerea acordului UE-Mercosur, în condițiile în care guvernul german susține tratatul de liber schimb cu America de sud

Alianţa germană a agricultorilor „Wir haben es satt” („Suntem sătui”) a făcut apel joi la respingerea acordului de liber schimb între Uniunea Europeană şi Mercosur, considerând că aduce prejudicii atât sectorului, cât şi consumatorilor, contrar opiniei Guvernului german, un puternic susţinător al tratatului, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres.

Situația este singulară, pentru că în statele care au respins vocal termenii acordului până acum, cum sunt Franța și Italia – ceva mai ambiguă, guvernul împărtășește opinia sectorului agricol, făcând front comun.

În condițiile în care vineri este programat un vot politic al ambasadorilor țărilor membre la Bruxelles, marile organizații agricole din Germania, care se opun acordului și sunt pe poziții antagoniste cu guvernul de la Berlin, au anunțat o amplă demonstrație de prostest pentru sâmbătă, 17 ianuarie, pe străzile capitalei germane.

„Nu vrem să producem mărfuri pe care le poate produce oricine pentru piaţa mondială, şi nici nu putem să o facem, ci vrem să producem calitate. Şi acordul cu Mercosur merge cu siguranţă în direcţia greşită şi trimite un semnal eronat. Semnalul pe care îl transmite este acela de a produce cât mai ieftin posibil, cât mai interschimbabil posibil, fără să conteze provenienţa”, a declarat Xenia Brand, director executiv al Asociaţiei Agriculturii Ţărăneşti (AbL).

Într-o conferinţă de presă organizată în contextul manifestaţiilor convocate de alianţa germană a agricultorilor pe 17 ianuarie, la Berlin, în favoarea unei agriculturi sustenabile, Brand a afirmat că „încă nu este prea târziu”, deoarece miercuri (ieri-n.r.) au fost convocaţi toţi miniştrii de resort la Bruxelles, „dar deciziile nu sunt încă luate”.

„Acordul trebuie respins”, a subliniat ea, semnalând, în acelaşi timp, că „este clar că, pe ambele maluri ale Atlanticului, sectorul profesional respinge unanim acest acord”, care nu aduce niciun beneficiu agricultorilor.

Acordul înseamnă pentru consumatori „că nu mai pot decide ce carne cumpără”

Dorothee Sterz, membru AbL, a declarat, la rândul său, că acordul cu Mercosur „înseamnă mai puţină putere de decizie pentru ferme, înseamnă o poziţie slabă pe piaţă şi o puternică dependenţă de piaţă”.

”Dar, de asemenea, înseamnă pentru consumatori că nu mai pot decide ce carne cumpără, fiindcă acea carne care s-ar putea importa prin intermediul acordului cu Mercosur provine de la animale cărora li s-au administrat antibiotice şi stimulente de creştere şi asta este total împotriva principiilor noastre”, a precizat ea.

În opinia lui Sterz, acordul cu Mercosur reprezintă „o ameninţare pentru subzistenţa agricultorilor, atât aici, cât şi de cealaltă parte a Atlanticului” şi, în consecinţă, şi pentru suveranitatea alimentară.

„Alimentaţia în Germania nu trebuie să se bazeze (…) pe produse importate, care au fost fabricate cu standarde sociale şi ecologice deficitare şi care aduc prejudicii agricultorilor locali”, a punctat ea.

Clauza de salvadargare este „o măsură minimă, care nu abordează problema fundamentală a tratatului”

În ceea ce priveşte clauza de salvgardare din acordul cu Mercosur, aprobată de Parlamentul European în decembrie, pentru a evita ca importurile UE să dăuneze sectorului agricol european, Brand a menţionat că este vorba despre un efort de a răspunde într-un fel preocupărilor din sectorul agricol, care nu reprezintă decât o măsură minimă, care nu abordează problema fundamentală a tratatului.

Între timp, guvernul german a reiterat susţinerea sa pentru acordul cu Mercosur, pe care l-a calificat drept „un eveniment important”, şi şi-a exprimat încrederea că, în urma deciziei Bruxellesului din decembrie, Italia îşi va da vineri acordul pentru tratat, pentru a putea fi semnat cât mai repede.

„Acest acord cu Mercosur este un eveniment important, mai ales ţinând cont de situaţia geopolitică în care trăim cu toţii. Este un eveniment important pentru politica europeană de asociere şi comerţ. Este, de asemenea, un eveniment important pentru simbolismul pe care l-ar putea avea faptul că statele acţionează pe baza drepturilor şi acordurilor”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Executivului german, Strefan Kornelius.