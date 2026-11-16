Pentru post avem nevoie de rețete variate, de idei simple și de preparate rapide. Preparatul pe care vi-l propun azi îndeplinește cele trei condiții și costă mai nimic.

Cumpărăm un pachet de șnițele de soia (o să-l mai folosim pe parcursul postului) și spanac la borcan sau congelat. Mai avem nevoie de puțin ulei de măsline sau floare, lămâie, pastă de roșii, ustroi, ceapă, sare și piper.

Tragem în tigaie în ulei ceapa și usturoiul tăiate mărunt, adăugăm pentru câteva minute și spanacul, la final punem și puțin suc de lămâie. Dacă vă place și puțin chili plus coajă rasă de lămâie ar merge.

Lângă spanac avem două opțiuni: un șnițel de soia sau tofu prăjit. Șnițelul cumpărat se pune la înmuiat în apă pentru a avea o textură asemănătoare cărnii și se trece prin făină și pesmet ca orice șnițel. Se stropește cu puțin ulei și se coace în cuptor sau airfryer.

Dacă preferăm tofu, se taie în cuburi, se usucă bine, se condimentează cu condimentele preferate, boia, sare, piper etc și se trage în tigaie cu puțin ulei.

Poftă bună!

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