Gabriel Munteanu, un tânăr de doar 16 ani, are deja „restaurantul pe mână”. Lucrează de doi ani în bucătărie, din pură pasiune – pasiune descoperită acasă, urmărindu-și părinții gătind.

În acest interviu aflăm povestea lui Gabriel, ce preparat a fost printre primele gătite, provocările cu care s-a confruntat și cum a ajuns să lucreze în domeniu la o vârstă atât de fragedă.

Reporter: De unde a pornit pasiunea pentru gătit?

Gabriel Munteanu: Pasiunea mea pentru gătit a pornit de la părinți. Amândoi lucrează în domeniu, deși nu în bucătărie. Văzându-i cum gătesc foarte des acasă, am decis să încerc și eu. Am avut oportunitatea să lucrez într-o bucătărie, m-am dus acolo și, de atunci, lucrez de aproximativ doi ani.

„Cele mai importante calități ale unui bucătar sunt punctualitatea, seriozitatea și pasiunea”

Reporter: Care au fost primele preparate gătite?

Gabriel Munteanu: Printre primele preparate pe care le-am gătit au fost burgerii. Am făcut mai multe feluri – de pui, de vită, cu diferite tipuri de brânzeturi. Am încercat să găsesc un gust cât mai comun și plăcut atât pentru mine, cât și pentru cel care îi degustă.

Reporter: Ce calități trebuie să aibă un bucătar?

Gabriel Munteanu: Cele mai importante calități ale unui bucătar sunt punctualitatea, seriozitatea și pasiunea. Un bucătar trebuie să facă totul din plăcere.

Reporter: Care au fost cele mai mari provocări în bucătărie?

Gabriel Munteanu: Cele mai mari provocări au fost bucătarii care trebuiau să înțeleagă că sunt începător, deși fiecare are anumite pretenții. Apoi, interacțiunea cu oamenii și cu clienții a fost o provocare. Noi avem o bucătărie deschisă, unde clienții pot vedea tot: cum gătim, cum preparăm. Pentru unii este foarte interesant, pentru alții mai puțin, depinde de fiecare persoană.

Reporter: Cum ai început să lucrezi ca bucătar?

Gabriel Munteanu: Am început să lucrez în bucătărie prin școala profesională, unde am mers la diferiți agenți economici pentru practică. Fac practică de trei ani la Hotel Continental Forum din Sibiu și, în paralel, muncesc la Turtha. Acolo am început să lucrez și sunt de doi ani în continuare.

