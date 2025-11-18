La numai 14 ani, David Filipaș a devenit cel mai tânăr somelier specializat în degustarea uleiului de măsline. A obținut certificarea Olive Oil School of Spain (ESAO) de la Universitatea Politehnică din Valencia.

David Filipaș: „Cursul din Valencia a fost o călătorie intensă”

David Filipaș a reușit să devină cel mai tânăr somelier din lume. Până acum, cel mai tânăr somelier avea 24 de ani și lucra în domeniul vinurilor. Era urmat de un somelier de apă, de 29 de ani.

El a finalizat programul intensiv de somelier de ulei de măsline, al Olive Oil School of Spain la Universitatea Politehnică din Valencia.

Programul a reunit peste 20 de participanți din mai multe țări, de la șefi bucătari și proprietari de plantații de măslini, până la antreprenori și specialiști în gastronomie. Examenul final, cunoscut pentru nivelul ridicat de exigență, a verificat capacitatea fiecărui cursant de a identifica arome, texturi, defecte și calități specifice uleiurilor premium.

Diploma obținută îl certifică pe David, oficial, drept profesionist în degustarea de ulei de măsline.

Certificarea ESAO, recunoscută internațional și acreditată ISO 9001, atestă competențe avansate în evaluarea senzorială și clasificarea uleiurilor de măsline. De asemenea, somelierul dobândește cunoștințe aprofundate în degustarea uleiului de măsline virgin, poate clasifica uleiurile de măsline și identifica practicile care le vor influența calitatea. De asemenea, somelierul va ști cum să interpreteze analiza fizico-chimică a uleiului de măsline și va cunoaște caracteristicile și comportamentul principalelor soiuri de măslini.

„Cursul din Valencia a fost o călătorie intensă, plină de învățare și momente care m-au inspirat. Am întâlnit oameni calzi, pasionați, iar fiecare zi m-a făcut să îmi doresc să merg mai departe”, spune David Filipaș.

Explorarea gustului – un limbaj personal

David Filipaș deține, alături de familia lui, brandul D’Olive, care comercializează ulei de măsline extravirgin produs în Creta. De curând au cumpărat și o livadă de măslini, astfel că vor trece și la producția proprie.

Într-o lume dominată de experți consacrați, tânărul din Gherla a reușit să surprindă formatorii și profesioniștii internaționali. Acuratețea simțurilor și rigoarea cu care a abordat unul dintre cele mai tehnice domenii ale gastronomiei mediteraneene i-a uimit pe formatori.

Dar pentru David, explorarea gustului a devenit un limbaj personal.

„Cine s-ar fi gândit că la 14 ani o să învăț să descriu gusturi și mirosuri cu atâta precizie? Prietenii mei vorbesc despre paste și shaorma, eu despre aromă de fruct proaspăt sau iarbă abia tăiată. Poate e începutul unei cariere, poate doar o aventură frumoasă. Dar am învățat că lumea se gustă, nu doar se vede”, a spus el.

Tânărul somelier are și o curiozitate: „Încă încerc să aflu dacă mai există cineva atât de tânăr ca mine interesat de acest domeniu. Dacă da, mi-ar plăcea să ne întâlnim într-o zi la aceeași masă, cu uleiurile noastre, cu poveștile noastre.”