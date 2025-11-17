Pe 20 Noiembrie, Arta Gustului organizează ediția 2025 a campionatului educațional de gastronomie Academia Junilor Bucătari. Evenimentul reunește elevi și profesori din Ploiești, Voluntari, Balș, Sibiu, Câmpina, Buzău, Tărtășești, Brașov, Slatina și capitală, cu mai multe licee, într-un quantum de peste 100 de elevi și 30 profesori.

Prin acest campionat, gastronomia devine un loc unde tinerii liceeni își pot demonstra abilitățile, un loc de socializare între școli și un motor pentru viitoarele cariere ale tinerilor bucătari.

Această competiție își propune să identifice și să promoveze excelența în rândul elevilor din clase de bucătari.

Chef Gabriel Gorgan, Chef Laurențiu Hairadin, Executive Chef Dumitru Bucșa și Chef John Menumoruț vor susține demonstrații culinare în primul panel al zilei.

Anul acesta tema este “Fine Dining Fructe de Mare”, competiția având 4 probe.

“În fiecare an vin cu drag la acest eveniment și urmăresc cu interes evoluția proiectelor în care este implicată Gabriella Pascaru Bisi, care face o treabă extraordinară pentru acești tineri. Cred foarte mult în experiențe cumulate în competitivitate și în dezvoltarea spiritului creativ al viitoarelor generații de profesioniști din industria HoReCa, iar acest eveniment este cu certitudine unul dintre cele la care voi privi cu drag în urmă.” – Chef Gabriel Gorgan – Director Educațional Horeca Culinary School, Președintele juriului

Vom avea un juriu de excepție și în această ediție: Cristina Van Der Schaaf, fondatoarea Horeca Culinary School; Executive Chef Novotel, Dumitru Bucșa; Dina Ionescu, co-fondator Teamfresh Horeca; Corporate Chef Aquila, John Menumoruț; Corporate Macromex Horeca, Chef Laurențiu Hairadin; Daniela Sima, fondator Chefi de România; Dr. Ing. Gabriela Berechet, specialist gastrotehnie și tehnologii alimentare și, nu în ultimul rând, Chef Gabriel Gorgan.

Despre Academia Junilor Bucătari:

A fost fondată în 2017 de către Gabriella Pascaru Bisi și Sandro Bisi, sub un alt nume, din intenția de a susține și pune în valoare talentul viitorilor bucătari. De 4 ani, sub aceeași umbrelă, academia desfășoară cu succes cursuri de gastronomie și cultură gastronomică, în fiecare an beneficiarul fiind un alt liceu.

Participarea elevilor atât la campionat, cât și la cursuri, este gratuită.

Mulțumim tuturor sponsorilor care fac posibil acest campionat!

