Seceta și episoadele de îngheț târziu încep să provoace probleme în mai multe regiuni agricole europene, chiar dacă, la nivel general, condițiile de cultivare rămân favorabile. Cel mai recent raport MARS al Comisiei Europene arată că lipsa precipitațiilor și temperaturile scăzute afectează deja culturile în anumite zone din Europa Centrală, de Est și de Nord, conform Agrarheute. Specialiștii europeni atrag atenția că deficitul de precipitații acumulat în ultimele luni și înghețurile locale de la sfârșitul primăverii generează incertitudini privind dezvoltarea culturilor în perioada următoare.

În Europa Centrală și de Nord, inclusiv în nordul și estul Germaniei, Austria și Cehia, perioadele repetate de frig din timpul iernii și începutului de primăvară au întârziat dezvoltarea vegetativă a culturilor. În ultimele săptămâni, plantele au recuperat o parte din întârziere printr-o dezvoltare mai accelerată a biomasei, chiar dacă nivelul de umiditate din sol a rămas redus. Ca urmare, Comisia Europeană a revizuit ușor în scădere estimările de producție. Totuși, prognozele indică în continuare niveluri apropiate de cele de anul trecut sau peste media ultimilor cinci ani.

Umiditatea din sol începe să devină o problemă

Specialiștii din agricultură consideră că evoluția umidității din sol reprezintă una dintre cele mai importante preocupări. În mai multe regiuni, lipsa precipitațiilor din ultimele luni a redus semnificativ rezervele de apă. Situația afectează sudul Germaniei, Austria, Cehia, Slovenia și Ungaria. Seceta începe să devină un factor de risc și în alte zone agricole europene.

În anumite regiuni din Polonia, Suedia și Ucraina, lipsa prelungită a precipitațiilor pune presiune asupra culturilor. Cele mai afectate sunt culturile de iarnă, care intră acum în faza de reproducere.

Raportul menționează și situația dificilă din nordul Spaniei. În această regiune, seceta din toamnă și începutul iernii a întârziat însămânțările culturilor de iarnă. Chiar dacă vremea din primăvară s-a îmbunătățit ulterior, dezvoltarea biomasei rămâne sub nivelurile normale. În multe zone, fermierii au fost nevoiți să înceapă irigarea mai devreme decât în mod obișnuit pentru a susține dezvoltarea culturilor de primăvară.

Precipitațiile recente au adus o ușoară ameliorare, însă preocupările privind stresul hidric rămân ridicate.

Înghețurile târzii au afectat culturile de rapiță

Probleme suplimentare au fost generate de înghețurile de la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. În anumite regiuni din Polonia, Cehia și Lituania, temperaturile au coborât sub minus 5 grade Celsius în perioada înfloririi rapiței. În aceste zone, așteptările privind producțiile de culturi de iarnă și de rapiță au coborât sub media ultimilor cinci ani.

Fermierii din Ungaria, precum și din anumite regiuni din Slovacia și România, au raportat de asemenea pagube provocate de îngheț. Comisia Europeană consideră că seceta continuă să reprezinte un risc important pentru dezvoltarea culturilor.

Germania ar putea obține producții mai bune

În Germania, temperaturile apropiate de normal au favorizat o dezvoltare uniformă a culturilor de iarnă. Grâul și orzul au avut o dezvoltare rapidă, iar rapița, mai ales în vestul țării, a intrat în faza de înflorire mai devreme decât de obicei. În luna aprilie, precipitațiile reduse au început să afecteze umiditatea din sol, mai ales în cazul terenurilor nisipoase. La începutul lunii mai au revenit ploile, însă disponibilitatea apei rămâne limitată în sudul țării.

Comisia Europeană și-a îmbunătățit ușor estimarea pentru grâu, până la 7,68 tone la hectar. Nivelul este cu 3% peste media ultimilor cinci ani, însă cu 2% sub cel estimat pentru 2025. Estimările pentru orz au rămas neschimbate, la 7,05 tone la hectar, nivel aflat peste media ultimilor ani.

Și culturile de rapiță au perspective pozitive. Estimarea actuală indică o producție de 3,70 tone la hectar, cu 2% peste nivelul din 2025 și cu 3% peste media ultimilor cinci ani.

În schimb, în sud-estul Europei și în Turcia, condițiile reci și umede au întârziat însămânțările de primăvară. Mai ales în estul României și în Bulgaria, culturile de porumb și floarea-soarelui au fost semănate mai târziu. Acest lucru ar putea face plantele mai vulnerabile în fața temperaturilor ridicate și a secetei din timpul verii.