Ambasadorul Braziliei în România, Ricardo Guerra de Araújo, afirmă că acordul UE–Mercosur reprezintă o oportunitate economică importantă pentru România și Uniunea Europeană, în special în zona exporturilor și a cooperării agricole și industriale, transmite MEDIAFAX.

Într-un interviu tip „Ping Pong” pentru Mediafax, ambasadorul Braziliei în România vorbește despre relațiile bilaterale și despre modul în care cele două state se percep. El mizează pe potențialul acordului UE–Mercosur pentru comerț și pe rolul inovației în agricultură și diplomația modernă.

INTERVIU

Reporter: Nume complet:

Ricardo Guerra de Araújo: Ricardo Guerra de Araújo, sunt ambasadorul Braziliei la București din 2023.

Reporter: Cum ați descrie România în trei cuvinte?

Ricardo Guerra de Araújo: Oameni, istorie, geografie.

Reporter: Ce v-a surprins cel mai mult când ați ajuns la București?

Ricardo Guerra de Araújo: Securitatea publică.

Percepții și diplomație

Reporter: Un mit despre Brazilia?

Ricardo Guerra de Araújo: Stereotipurile, Brazilia nu este doar fotbal, carnaval, plaje și samba.

Reporter: Care este diferența dintre un diplomat bun și unul excelent?

Ricardo Guerra de Araújo: Diplomatul excelent este acela care se gândește bine înainte de a vorbi.

Reporter: Cum ați explica acordul UE – Mercosur unui adolescent?

Ricardo Guerra de Araújo: Este o oportunitate pentru România, țările Uniunii Europene, precum și pentru cele din Mercosur. În ciuda provocărilor, cred că este o șansă reală, mai ales pentru exporturile românești industriale și produsele agricole.

Cooperare internațională

Reporter: Ce poate învăța România de la Brazilia ?

Ricardo Guerra de Araújo: Brazilia are dezvoltată inovația în sectorul agricol, care ar putea fi valorificată și în România.

Reporter: Ce au în comun România și Brazilia, iar multă lume nu știe?

Ricardo Guerra de Araújo: Capacitatea de a dărui și de a interacționa.

Reporter: Cum ați convinge un român să viziteze Brazilia?

Ricardo Guerra de Araújo: Brazilia nu este doar despre stereotipurile menționate mai devreme. Este o țară mare, cu multe locuri de vizitat, oamenii iubesc turiștii străini, așa că e o țară primitoare pentru vizitatori.

Modul de conducere și viziunea personală

Reporter: Dacă ați putea aduce un singur lucru din Brazilia în România, care ar fi acela?

Ricardo Guerra de Araújo: Tehnologia în fotbal, pentru ca pe viitor, să se califice la Cupa Mondială. L-am întâlnit pe Hagi zilele trecute, el are legături strânse cu Brazilia. Deține la Constanța o echipă de fotbal alături de un fost star brazilian, Rivaldo.

Reporter: Ce lucru mic spune cel mai mult despre un lider?

Ricardo Guerra de Araújo: Felul în care își tratează subordonații. Dacă se poartă frumos cu aceștia, probabil e o persoană bună.

Reporter: Cu ce personalitate din toate timpurile v-ar plăcea să luați prânzul?

Ricardo Guerra de Araújo: Winston Churchill și Charles de Gaulle.

Reporter: Ce vă lipsește din Brazilia?

Ricardo Guerra de Araújo: Familia, prietenii și persoanele apropiate.

Reporter: Ce sfat îi dați unui tânăr care vrea să intre în diplomație?

Ricardo Guerra de Araújo: Să muncească din greu, să învețe limbi străine și să fie pregătit să lupte pentru țară și să o servească.

Reporter: Ce ați vrea să spună oamenii despre dumneavoastră când nu sunteți în cameră?

Ricardo Guerra de Araújo: „Nu e chiar atât de rău cum credeam.”