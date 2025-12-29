Aproximativ 76% dintre tinerii din Japonia au cheltuit mai mult pe alimente în fiecare lună față de anul trecut, pe fondul inflației persistente, arată un sondaj realizat de o organizație non-profit. DxP, o organizație cu sediul în Osaka care sprijină tinerii aflați în dificultate, atrage atenția că o parte dintre respondenți au ajuns să reducă numărul meselor sau cantitatea de mâncare consumată, informează Japan Times.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie, pe un eșantion de 8.502 persoane care folosesc serviciul de consiliere al organizației DxP prin intermediul aplicației gratuite de mesagerie Line. Dintre acestea, 440 de răspunsuri au fost considerate valide, vârsta medie a respondenților fiind de 21,3 ani.

Potrivit rezultatelor, 62,3% dintre respondenți – cel mai mare grup – au indicat alimentele drept categoria de cheltuieli care a crescut cel mai mult față de anul precedent. În total, 76,0% au declarat că bugetul lor lunar pentru mâncare a crescut de la un an la altul, în timp ce doar 6,0% au spus că aceste costuri au rămas la același nivel sau au scăzut.

Unii respondenți au afirmat că au fost nevoiți să împrumute bani pentru a-și acoperi cheltuielile cu mâncarea

Întrebați cum încearcă să facă față creșterii prețurilor la alimente, cu posibilitatea de a oferi mai multe răspunsuri, 63,7% dintre cei care au cheltuit mai mult pe mâncare au spus că încearcă să caute ingrediente mai ieftine. Aceștia au fost urmați de 43,7% care au declarat că au redus cantitatea de mâncare sau numărul meselor zilnice și de 32,0% care au spus că au ales să muncească mai mult.

De asemenea, unii respondenți au afirmat că au fost nevoiți să împrumute bani pentru a-și acoperi cheltuielile cu mâncarea, apelând la diverse soluții, precum avansuri de numerar sau servicii de creditare de consum.

În secțiunea de comentarii libere a sondajului, o tânără de 20 de ani a explicat că prețurile ridicate la orez au determinat-o să consume atât de des tăiței instant la pahar încât s-a îmbolnăvit. O altă tânără, în vârstă de 19 ani, a declarat că veniturile sale nete nu țin pasul cu creșterea costului vieții, plângându-se că prețurile ingredientelor alimentare sunt prea mari.

„Deși prețurile au crescut, valoarea burselor și veniturile nete nu s-au modificat, ceea ce creează o situație gravă în care oamenii nu au altă opțiune decât să reducă cheltuielile cu mâncarea”, a declarat Noriaki Imai, directorul DxP. „Sperăm că guvernul central și autoritățile locale vor consolida cât mai rapid sprijinul alimentar”.